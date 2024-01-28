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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

Барселона
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

«30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… “Барселоне” нужна смена направления», — сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5.

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