Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

«30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… “Барселоне” нужна смена направления», — сказал Хави на пресс-конференции.