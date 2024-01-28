Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.
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Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
«30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… “Барселоне” нужна смена направления», — сказал Хави на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5.