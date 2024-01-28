«Ньюкасл» вышел в ⅛ Кубка Англии, уверенно обыграв «Фулхэм»

Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Футболисты «Ньюкасла» забили свой первый гол на 38-й минуте встречи. С передачи бразильца Бруно Гимарайнса отличился полузащитник Шон Лонгстафф. Второй мяч в сетку ворот Марека Родака отправил защитник Дэн Бёрн.

Ранее в ⅛ финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», а также «Брайтон энд Хоув Альбион».