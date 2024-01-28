Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.01
Мальорка
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
27.01
Марсель
Монако
22
Футбол. Зарубежный
27.01
Милан
Болонья
22
Футбол. Зарубежный
27.01
Барселона
Вильярреал
35
Футбол. Зарубежный
27.01
Байер
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
27.01
Ювентус
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Ницца
Метц
10
Футбол. Зарубежный
27.01
Лас-Пальмас
Реал
12
Футбол. Зарубежный
27.01
Аугсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
27.01
Хоффенхайм
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Штутгарт
РБ Лейпциг
52
Футбол. Зарубежный
27.01
Вердер
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
27.01
Вольфсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
00
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
21.01
Борнмут
Ливерпуль
04
21.01
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
22
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
50
14.01
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
14.01
Эвертон
Астон Вилла
00
13.01
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» вышел в ⅛ Кубка Англии, уверенно обыграв «Фулхэм»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед».

Ньюкасл Юнайтед
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Футболисты «Ньюкасла» забили свой первый гол на 38-й минуте встречи. С передачи бразильца Бруно Гимарайнса отличился полузащитник Шон Лонгстафф. Второй мяч в сетку ворот Марека Родака отправил защитник Дэн Бёрн.

Ранее в ⅛ финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», а также «Брайтон энд Хоув Альбион».

Напомним, победитель турнира получит путёвку в Лигу Европы УЕФА сезона-2024/2025. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь