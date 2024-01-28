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01:11 (мск), источник: ТАСС

«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в чемпионате Франции. Головин отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Марсель
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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ТАСС, 28 января. «Марсель» дома со счетом 2:2 сыграл вничью с «Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе «Велодром».

В составе «Марселя» голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я минута) и Леонардо Балерди (50). У «Монако» отличились Виссам Бен-Йеддер (7) и Магнес Аклиуш (45+3). На 11-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Монако» Гильермо Марипан, на 87-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Монако» Денис Закария.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в эпизоде с голом Бен-Йеддера. Этот голевой пас стал для игрока четвертым в текущем сезоне. Также в 16 играх чемпионата Франции Головин забил пять голов.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 34 очка. «Марсель» поднялся на шестое место, у команды 29 очков.

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Первый тайм: 1:2
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