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09:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави отчаялся и объявил об уходе. Кто спасет деградирующую «Барселону»?

Тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе после завершения сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави после очередного поражения объявил, что покинет свой пост по завершении сезона-2023/24. Решение хоть и эмоциональное, но все же верное: каталонский клуб давно играет не на своем уровне, а то, как начался для «сине-гранатовых» новый год, ясно дает понять руководству — перестановок на тренерском мостике не избежать. Хави перехватил инициативу и лишь отсрочил смену рулевого до июня (если, конечно, дела не станут совсем плохи и с испанцем не попрощаются раньше).

Буквально в пятницу спортивная пресса гудела из-за заявления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа: приведший мерсисайдцев к победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов УЕФА немец анонсировал уход по окончании текущего сезона. Специалист признался в любви к клубу, городу, болельщикам, персоналу, но указал на отсутствие энергии. Пообещав, что никогда не будет работать с другими английскими клубами после девяти лет в «Ливерпуле», Клопп призвал команду выжать из сезона-2023/24 максимум.

Новый день — новое расставание.

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И если заявление Клоппа было сделано на фоне лидерства «красных» в Английской премьер-лиге (АПЛ), то Хави, напротив, решился на тяжелый шаг из-за черной полосы в сезоне «Барселоны».

В субботу «сине-гранатовые» сенсационно уступили в родных стенах идущему 14-м «Вильярреалу». Причем как уступили! В рамках 22-го тура Ла Лиги хозяева сначала проигрывали (0:2), а затем перевернули все с ног на голову: Илкай Гюндоган, Педри и забивший в свои ворота защитник гостей Эрик Бейи сделали счет 3:2. Казалось бы, каталонская сказка… Но «желтая субмарина» не просто вырвала ничью, но и нокаутировала испанский гранд голами на 84-й минуте и в компенсированное время. Как информирует статистический портал Opta, «Барселона» пропустила пять мячей на своем поле в матче национального первенства впервые с 1963 года.

Отставание от лидирующего «Реала» на десять очков и от идущей второй «Жироны» на восемь удручает — защитить чемпионский титул «Барсе» будет не под силу.

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Провал в матче с «Вильярреалом» стал последней каплей не только для фанатов, но и для Хави. Для которого 2024 год становится ямой, из которой ни 44-летний тренер, ни клуб выбраться не могут:

  • Сначала 14 января «Барселону» разгромил «Реал» в финальном матче за Суперкубок Испании. Встреча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) превратилась в избиение — хет-трик Винисиуса Жуниора и итоговые 4:1 на табло;

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  • А в минувшую среду «Барсу» еще и выбили из Кубка Испании. В Бильбао местный «Атлетик» выстоял в основное время (2:2), а в дополнительное пригвоздил каталонцев двумя голами.

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И тут Хави сдался, что, учитывая небольшой тренерский опыт (раньше работал лишь в катарском «Аль-Садде»), было предсказуемо. Однако он решил не объявлять о моментальной отставке — уход состоится после текущего сезона, к концу которого руководство определится с новым рулевым. Вот что говорил испанец на пресс-конференции:

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера “Барселоны”. Мы обсуждали это с президентом клуба и руководством. Как болельщик команды я считаю, что клубу нужны изменения, так игроки будут свободнее и спокойнее. Но я буду выкладываться на все сто в оставшиеся четыре месяца, чтобы провести хороший сезон. Надеюсь, что динамика изменится».

Специалист также добавил, что хочет больше времени проводить с семьей, и указал на давление, с которым столкнулся на тренерской должности:

«Чувствовать себя рулевым “Барсы” — неприятно и жестоко. Ты чувствуешь, что тебя не уважают, что твоя работа не ценится. Такие моменты ужасно истощают психику. Я очень позитивный парень, но энергия снижается до такой степени, что нет смысла продолжать. Так оно и есть… Я давно принял это решение, ситуация негативно влияла на клуб». (Mundo Deportivo).

Напомним, что испанец возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года. Чемпион мира, двукратный победитель Евро, четырехкратный обладатель трофея Лиги чемпионов и восьмикратный чемпион Испании, будучи игроком, стал легендой клуба. Но вот превратиться в «сэра Алекса Фергюсона из “Барсы”, увы, не получилось: на данный момент в активе Хави-тренера лишь золото чемпионата Испании и Суперкубок страны в сезоне-2022/23. Катарские успехи оставим за скобками.

Портит резюме одного из величайших полузащитников в истории футбола наблюдение журналиста Педро Мартина. Оказывается, Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы». У него 26 проигрышей в 122 матчах — для сравнения, у Хосепа Гвардиола их было 21 в 247 встречах.

Источник: AP 2023

«Барселоне», несмотря на кризис, необходимо продолжать бороться. Да, в чемпионате Испании о «золотой гонке» можно забыть, зато есть ЛЧ, где команда Хави вышла из группы Н с первого места и в рамках ⅛ финала встретится с чемпионом Италии «Наполи».

Боссы «сине-гранатовых» тем временем будут подыскивать замену Хави. СМИ называют две кандидатуры:

  • Жозе Моуринью. Португалец был уволен из итальянской «Ромы», где стал первым тренером в истории, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций. Союз с «Барсой» станет на первых порах потрясающим, но что дальше? Моуринью в последние годы совсем не похож на прежнего «Особенного». Рискованный вариант;
  • Мичел. Главный тренер «Жироны» выводил в высший дивизион «Уэску», а теперь творит историю с каталонцами: у «бело-красных» второе место в турнирной таблице Ла Лиги и всего одно (!) поражение после 21 тура. Пресса утверждает, что Мичел провел уже три встречи с руководством «Барселоны» — похоже, этот вариант станет для гранда приоритетным.

Автор: Иван Орехов

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