Хави отчаялся и объявил об уходе. Кто спасет деградирующую «Барселону»?
Тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе после завершения сезона.
Тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе после завершения сезона.
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави после очередного поражения объявил, что покинет свой пост по завершении сезона-2023/24. Решение хоть и эмоциональное, но все же верное: каталонский клуб давно играет не на своем уровне, а то, как начался для «сине-гранатовых» новый год, ясно дает понять руководству — перестановок на тренерском мостике не избежать. Хави перехватил инициативу и лишь отсрочил смену рулевого до июня (если, конечно, дела не станут совсем плохи и с испанцем не попрощаются раньше).
Буквально в пятницу спортивная пресса гудела из-за заявления главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа: приведший мерсисайдцев к победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов УЕФА немец анонсировал уход по окончании текущего сезона. Специалист признался в любви к клубу, городу, болельщикам, персоналу, но указал на отсутствие энергии. Пообещав, что никогда не будет работать с другими английскими клубами после девяти лет в «Ливерпуле», Клопп призвал команду выжать из сезона-2023/24 максимум.
Новый день — новое расставание.
И если заявление Клоппа было сделано на фоне лидерства «красных» в Английской премьер-лиге (АПЛ), то Хави, напротив, решился на тяжелый шаг из-за черной полосы в сезоне «Барселоны».
В субботу «сине-гранатовые» сенсационно уступили в родных стенах идущему 14-м «Вильярреалу». Причем как уступили! В рамках 22-го тура Ла Лиги хозяева сначала проигрывали (0:2), а затем перевернули все с ног на голову: Илкай Гюндоган, Педри и забивший в свои ворота защитник гостей Эрик Бейи сделали счет 3:2. Казалось бы, каталонская сказка… Но «желтая субмарина» не просто вырвала ничью, но и нокаутировала испанский гранд голами на 84-й минуте и в компенсированное время. Как информирует статистический портал Opta, «Барселона» пропустила пять мячей на своем поле в матче национального первенства впервые с 1963 года.
Отставание от лидирующего «Реала» на десять очков и от идущей второй «Жироны» на восемь удручает — защитить чемпионский титул «Барсе» будет не под силу.
Провал в матче с «Вильярреалом» стал последней каплей не только для фанатов, но и для Хави. Для которого 2024 год становится ямой, из которой ни 44-летний тренер, ни клуб выбраться не могут:
И тут Хави сдался, что, учитывая небольшой тренерский опыт (раньше работал лишь в катарском «Аль-Садде»), было предсказуемо. Однако он решил не объявлять о моментальной отставке — уход состоится после текущего сезона, к концу которого руководство определится с новым рулевым. Вот что говорил испанец на пресс-конференции:
«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня я не буду работать в качестве главного тренера “Барселоны”. Мы обсуждали это с президентом клуба и руководством. Как болельщик команды я считаю, что клубу нужны изменения, так игроки будут свободнее и спокойнее. Но я буду выкладываться на все сто в оставшиеся четыре месяца, чтобы провести хороший сезон. Надеюсь, что динамика изменится».
Специалист также добавил, что хочет больше времени проводить с семьей, и указал на давление, с которым столкнулся на тренерской должности:
«Чувствовать себя рулевым “Барсы” — неприятно и жестоко. Ты чувствуешь, что тебя не уважают, что твоя работа не ценится. Такие моменты ужасно истощают психику. Я очень позитивный парень, но энергия снижается до такой степени, что нет смысла продолжать. Так оно и есть… Я давно принял это решение, ситуация негативно влияла на клуб». (Mundo Deportivo).
Напомним, что испанец возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года. Чемпион мира, двукратный победитель Евро, четырехкратный обладатель трофея Лиги чемпионов и восьмикратный чемпион Испании, будучи игроком, стал легендой клуба. Но вот превратиться в «сэра Алекса Фергюсона из “Барсы”, увы, не получилось: на данный момент в активе Хави-тренера лишь золото чемпионата Испании и Суперкубок страны в сезоне-2022/23. Катарские успехи оставим за скобками.
Портит резюме одного из величайших полузащитников в истории футбола наблюдение журналиста Педро Мартина. Оказывается, Хави установил антирекорд по поражениям среди испанских тренеров «Барсы». У него 26 проигрышей в 122 матчах — для сравнения, у Хосепа Гвардиола их было 21 в 247 встречах.
«Барселоне», несмотря на кризис, необходимо продолжать бороться. Да, в чемпионате Испании о «золотой гонке» можно забыть, зато есть ЛЧ, где команда Хави вышла из группы Н с первого места и в рамках ⅛ финала встретится с чемпионом Италии «Наполи».
Боссы «сине-гранатовых» тем временем будут подыскивать замену Хави. СМИ называют две кандидатуры:
Автор: Иван Орехов