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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Получит гражданство по ускоренному пути? Российский футболист мечтает играть за сборную Казахстана

28-летний российский вингер Евгений Козлов хочет стать гражданином Республики Казахстан и представлять сборную Казахстана на международном уровне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем известен данный футболист.

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Источник: Соцсети

Российский полузащитник с опытом игры в составе юношеской сборной России провел в клубах казахстанской премьер-лиги (КПЛ) три полноценных сезона. На его счету выступления в уральском «Акжайыке» (2021), петропавловском «Кызыл-Жаре» (2022) и «Атырау» (2023).

Всего за эти клубы Козлов провел 90 матчей, забив 15 голов и сделав шесть результативных передач. Особо удался Евгению последний сезон-2023, когда он оформил 8+2 в 26 матчах за «Атырау» в премьер-лиге.

В середине января Евгений покинул чемпионат Казахстана, на правах свободного агента перебравшись в индийский «Мохаммедан» из Калькутты. Теперь он будет играть во втором по значимости дивизионе Индии. Хотя сложно представить, что у Козлова не было вариантов остаться в КПЛ.

В недавнем интервью телеканалу Sport Plus Qazaqstan Козлов заявил, что хочет получить казахстанское гражданство:

«Эта процедура не быстрая. Я намерен представлять Казахстан на международной арене. Я видел все матчи национальной сборной, и стиль игры, который Магомед Адиев ставит перед командой, мне очень близок. Все будет зависеть от главного тренера, но я продолжу свою работу на футбольном поле. Я всегда готов бороться за сборную, если это необходимо», — сказал Козлов.

По неподтвержденной информации, супруга футболиста, Дана Козлова, является казахстанкой и казашкой по национальности. Евгений сделал ей предложение в мае 2022 года, а в конце года они узаконили свои отношения. В этом месяце в Астане у пары родилась дочь.

У Козлова, в отличие от того же Александра Зуева, нет казахстанских корней (по крайней мере, это нигде не освещалось). Но ввиду того, что у него супруга-казахстанка, а также ребенок, рожденный в нашей стране, спортсмен может рассчитывать на попадание в категорию тех граждан, кто может получить казахстанское гражданство по упрощенному пути.

Отметим, что в 2015 году Козлов провел шесть матчей за сборную России до 21 года. В них он забил гол, сделал ассист, а также помог российской молодежке обыграть сверстников из Казахстана (3:0).

За свою карьеру Козлов также успел поиграть за подольский «Витязь», казанский «Рубин», нижегородскую «Волгу», питерские «Зенит» и «Динамо», латвийские «Спартак» и «Вентспилс» и белорусский «Шахтер».

Ровно через неделю, 4 февраля, футболисту исполнится 29 лет.

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