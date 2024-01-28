«Оба не передумают». Уткин — об уходах тренеров Клоппа и Хави

«Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.



Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) девять лет, он вернул в Ливерпуль чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть. Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии. Да что в Германии? Вон ещё одна открывается в Каталонии.



Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в “Барсе” не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ. Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа — это “всем спасибо”, заявление Хави — “да и гори всё огнём” (в оригинале использована нецензурная фраза. — Прим. “Чемпионата”).



Оба не передумают. Вот бы финал Лиги “Ливерпуль” — “Барса”… Что невозможно», — написал Уткин в телеграм-канале.