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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оба не передумают». Уткин — об уходах тренеров Клоппа и Хави

Российский журналист Василий Уткин высказался о решениях главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и Хави, который руководит «Барселоной», покинуть свои клубы после окончания сезона-2023/2024.

Ливерпуль
Барселона
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Источник: Чемпионат.com

«Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.

Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) девять лет, он вернул в Ливерпуль чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть. Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии. Да что в Германии? Вон ещё одна открывается в Каталонии.

Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в “Барсе” не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ. Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа — это “всем спасибо”, заявление Хави — “да и гори всё огнём” (в оригинале использована нецензурная фраза. — Прим. “Чемпионата”).

Оба не передумают. Вот бы финал Лиги “Ливерпуль” — “Барса”… Что невозможно», — написал Уткин в телеграм-канале.

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