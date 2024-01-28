Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на трибунах

Матч был прерван во втором тайме при счете 2:0 в пользу «Вулверхэмптона». Как сообщает Би-би-си, после второго гола болельщики «Вест Бромвича» устроили беспорядки. В двух частях трибун началась драка, которую пришлось разнимать большому количеству полицейских.

Игра приостановлена более чем на полчаса, судья увел команды в раздевалку. Отмечается, что драка началось в секторе, где сидели семьи игроков «Вест Бромвича». Позднее игрок хозяев Кайл Бартли взял своих детей и жену и отвел в безопасное место. После оказания помощи пострадавшим встреча была возобновлена.