Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на трибунах
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу между «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» был прерван из-за беспорядков среди болельщиков на трибунах.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу между «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» был прерван из-за беспорядков среди болельщиков на трибунах.
Матч был прерван во втором тайме при счете 2:0 в пользу «Вулверхэмптона». Как сообщает Би-би-си, после второго гола болельщики «Вест Бромвича» устроили беспорядки. В двух частях трибун началась драка, которую пришлось разнимать большому количеству полицейских.
Игра приостановлена более чем на полчаса, судья увел команды в раздевалку. Отмечается, что драка началось в секторе, где сидели семьи игроков «Вест Бромвича». Позднее игрок хозяев Кайл Бартли взял своих детей и жену и отвел в безопасное место. После оказания помощи пострадавшим встреча была возобновлена.
Противостояние между «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптоном» является одним из самых принципиальных в английском футболе и носит название «дерби Черной страны». Обе команды находятся в регионе с тем же названием в графстве Уэст-Мидлендс. «Вест Бромвич» из Чемпионшипа и «Вулверхэмптон» из Английской премьер-лиги встречаются впервые за последние три года.