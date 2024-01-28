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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на трибунах

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу между «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» был прерван из-за беспорядков среди болельщиков на трибунах.

Вулверхэмптон
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Матч был прерван во втором тайме при счете 2:0 в пользу «Вулверхэмптона». Как сообщает Би-би-си, после второго гола болельщики «Вест Бромвича» устроили беспорядки. В двух частях трибун началась драка, которую пришлось разнимать большому количеству полицейских.

Игра приостановлена более чем на полчаса, судья увел команды в раздевалку. Отмечается, что драка началось в секторе, где сидели семьи игроков «Вест Бромвича». Позднее игрок хозяев Кайл Бартли взял своих детей и жену и отвел в безопасное место. После оказания помощи пострадавшим встреча была возобновлена.

Противостояние между «Вест Бромвичем» и «Вулверхэмптоном» является одним из самых принципиальных в английском футболе и носит название «дерби Черной страны». Обе команды находятся в регионе с тем же названием в графстве Уэст-Мидлендс. «Вест Бромвич» из Чемпионшипа и «Вулверхэмптон» из Английской премьер-лиги встречаются впервые за последние три года.

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