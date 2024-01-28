Президент «Барселоны» оценил решение Хави покинуть команду

В субботу в матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5). По итогам матча Хави объявил, что по окончании сезона намерен покинуть каталонцев.

«Хави сообщил мне, что уйдет в конце сезона. Он хотел закончить сезон, я принимаю его выбор, потому что именно Хави предложил мне это. Он легенда “Барсы”. Он честный человек, ведет себя с полным достоинством, человек, который любит “Барсу”, — приводит слова Лапорты сайт каталонцев.

«Мы должны отдать все, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы играем в следующем раунде против “Наполи”, идем шаг за шагом с самоотдачей, с большим характером, не теряя концентрации», — добавил он.

Хави 44 года, он возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон. В прошлом сезоне он привел «сине-гранатовых» к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.