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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Барселоны» оценил решение Хави покинуть команду

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что принимает выбор главного тренера команды Хави, решившего покинуть должность по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В субботу в матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5). По итогам матча Хави объявил, что по окончании сезона намерен покинуть каталонцев.

«Хави сообщил мне, что уйдет в конце сезона. Он хотел закончить сезон, я принимаю его выбор, потому что именно Хави предложил мне это. Он легенда “Барсы”. Он честный человек, ведет себя с полным достоинством, человек, который любит “Барсу”, — приводит слова Лапорты сайт каталонцев.

«Мы должны отдать все, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы играем в следующем раунде против “Наполи”, идем шаг за шагом с самоотдачей, с большим характером, не теряя концентрации», — добавил он.

Хави 44 года, он возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон. В прошлом сезоне он привел «сине-гранатовых» к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.

Хави — воспитанник «Барселоны», выступал за основную команду с 1998 по 2015 год. В качестве футболиста стал с каталонцами восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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