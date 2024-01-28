Сенсацией с удалением завершился матч Зайнутдинова за «Бешикташ»
«Бешикташ» казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в рамках 23-тура чемпионата Турции встречался с «Сивасспором», передают Vesti.kz.
Бешикташ
Сивасспор
Встреча, состоявшаяся в Сивасе на стадионе «Йени 4 Эйлюль», завершилась поражением стамбульской команды со счетом 0:1. Автором единственного гола у победителей стал Рей Манаж. При этом в составе хозяев был удален тренер команды Бюлент Уйгун.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. На его счету желтая карточка, которую казахстанец заработал в концовке игры.
После этой игры «Бешикташ», набрав 36 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сивасспор», имея в своем активе 29 баллов поднялся на десятую строчку.
4 февраля «Бешикташ» дома примет «Трабзонспор».