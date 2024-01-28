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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В УЕФА отказались сравнивать подход к санкциям по России и Израилю

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отказался говорить о разном подходе к России и Израилю в вопросе международных санкций.

Россия
Израиль
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Источник: Соцсети УЕФА

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Журналист спросил Чеферина, чем отличаются ситуации с Израилем и Россией, отметив, что недавно Международная федерация хоккея (IIHF) на некоторое время отстраняла израильтян от турниров.

«Я не хочу быть слишком конкретным. Мы следим за всеми ситуациями, в том числе и за этой, и мне сложно что-то комментировать. Мир сошел с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Ранее IIHF отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности, а 17 января допустила израильтян и отметила, что участие сборной страны в каждом следующем турнире будет рассматриваться индивидуально из соображений безопасности.

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