В УЕФА отказались сравнивать подход к санкциям по России и Израилю

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Журналист спросил Чеферина, чем отличаются ситуации с Израилем и Россией, отметив, что недавно Международная федерация хоккея (IIHF) на некоторое время отстраняла израильтян от турниров.

«Я не хочу быть слишком конкретным. Мы следим за всеми ситуациями, в том числе и за этой, и мне сложно что-то комментировать. Мир сошел с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — приводит слова Чеферина The Guardian.