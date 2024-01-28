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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый матч «Ливерпуля» после заявления Клоппа — праздник. Вернулись три ключевых игрока

Буквально разорвали «Норвич». Ну, а трибуны «Энфилда» отреагировали на интервью главного тренера.

Ливерпуль
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Это был первый матч «Ливерпуля» после заявления Юргена Клоппа. В пятницу тренер объявил, что покидает команду по окончании сезона. Решение стало шоком для болельщиков и на домашний матч многие пришли в шарфах с именем немца.

Что касается самого матча, то Клопп выпустил состав весьма далёкий от основного. Например, в защите помимо Конате оказались Гомес, Куанса и Брэдли. А в центре поля вышел Джеймс Макконнелл, для которого это был дебютный матч в основе «Ливерпуля» (на его счету лишь пара минут в АПЛ). И именно 17-летний полузащитник отдал классную голевую передачу в начале матча на Джонса.

Правда, сразу последовал ответ от «Норвича». Его, кстати, тренирует друг Клоппа, которого зовут Давид Вагнер (они вместе работали в дортмундской «Боруссии»). Гости воспользовались угловым. Гравенберх прикрывал зону у ближней штанги, но туда прибежал Гибсон и первым дотянулся до мяча. Хотел ударить головой, но забил плечом.

Молодёжь «Ливерпуля» чувствовала себя раскованно, и уже Брэдли отдал голевую передачу. Отличился Нуньес, который перед этим ещё и пробил в штангу. 20-летний правый защитник почти отдал ещё одну голевую спустя несколько минут, но уже Гакпо умудрился запороть шикарный момент.

Второй тайм фактически начался с ещё одного гола Жоты, который классно открылся под длинную передачу из глубины. Португалец поучаствовал в 10 из последних 11 голов «Ливерпуля» (6 мячей и 4 ассиста). Ну, а затем для «Ливерпуля» случилось ещё одно важное событие. Вышли футболисты, которые ещё недавно считались травмированными: Трент, Робертсон и Собослай.

А ещё в начале второго тайма вышел Ван Дейк, который сразу же перехватил капитанскую повязку. Голландцу потребовалось всего семь минут, чтобы отличиться. Защитник неотразимо пробил головой с 11 метров после подачи с углового. На этом интрига в матче, по сути, умерла.

Чем может гордиться «Норвич», так это тем, что забил самый красивый гол в этой встрече. На 69-й минуте Сайнс подобрал мяч в центре поля, немного прошёл и зарядил из-за штрафной в ближнюю «девятку». В этом эпизоде Ван Дейк не выбрасывался и, кажется, просто не верил, что у соперника получится такой удар.

На большее «Норвич» уже не хватило, а у «Ливерпуля» на 90+5-й минуте отличился Гравенберх (всё-таки Брэдли записал себе второй ассист!). «Ливерпуль» уверенно вышел в ⅛ финала Кубка Англии. Там он встретится либо с «Уотфордом», либо с «Саутгемптоном», которые сыграли вничью (1:1) и отправились на переигровку.

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