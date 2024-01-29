«Свободы слова больше нет». Президент УЕФА — о демократии в Европе

"Что касается общества, то я не очень оптимистично смотрю на Европу. Поднимаются популисты, набирают силу крайне правые, но это также связано с тем, что свободы слова больше не существует. При диктатурах сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях вас уничтожают в СМИ. Люди сыты этим по горло, они не могут говорить свободно. Учитывая моё положение, я ничего не могу сказать. Я скажу одно неверное слово, и вы (СМИ) будете писать о нём ещё семь лет. Все пойдет не в том направлении и распространится по всей Европе.