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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Свободы слова больше нет». Президент УЕФА — о демократии в Европе

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о тенденциях в европейском обществе, отвечая на вопрос о том, что вселяет в него надежду в Европе в 2024 году.

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"Что касается общества, то я не очень оптимистично смотрю на Европу. Поднимаются популисты, набирают силу крайне правые, но это также связано с тем, что свободы слова больше не существует. При диктатурах сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях вас уничтожают в СМИ. Люди сыты этим по горло, они не могут говорить свободно. Учитывая моё положение, я ничего не могу сказать. Я скажу одно неверное слово, и вы (СМИ) будете писать о нём ещё семь лет. Все пойдет не в том направлении и распространится по всей Европе.

Что вселяет оптимизм, так это то, что я считаю, в принципе, что люди хорошие, что мы идем по кругу и очень скоро вновь пойдём наверх", — приводит слова Чеферина The Guardian.

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