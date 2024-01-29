«МЮ» с трудом одолел команду из 4-й лиги. Зато атмосфера на стадионе в Уэльсе — огонь

Кубок Англии — это такой турнир, в котором интересно смотреть не только сам футбол, но и разглядывать стадионы. И в этом плане стадион валлийского «Ньюпорта» — просто находка. Футболисты вышли на поле из здания, похожего больше на ресторан. Трибуны — настолько низкие, что мяч один раз даже прилетел на крышу (правда, потом скатился на поле). Интересно, что на этой же крыше располагалась реклама сразу на нескольких уровнях. На поле была нанесена дополнительная разметка, будто сохранившаяся с тренировок. Ну, а за футболом наблюдали даже со второго этажа соседних домиков. Атмосфера, которую не встретишь на матчах АПЛ.

Что касается самой игры, то «МЮ» впечатлил уже стартовым составом. Если у «Ливерпуля» после зимней паузы восстановились Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон и Доминик Собослаи, то у «МЮ» мы наконец-то смогли снова увидеть вместе Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, и Люка Шоу в защите, а ещё Каземиро перед ними. Тут в первую очередь внимание к аргентинцу, который больше 4,5 месяцев не выходил в основе.

Матч начался так, будто у «Юнайтед» не возникнет никаких проблем с командой из Лиги 2 (то есть, четвёртого по силе дивизиона). Классная комбинация на седьмой минуте завершилась точным ударом Бруну Фернандеша в ближний угол. Затем дебютным голом за «МЮ» отметился Кобби Майну, который пробил ровно в тот же самый угол. Гости повели в два мяча и имели 75% владения. Ещё и Алехандро Гарначо пробил в перекладину из отличной позиции. Сантиметры спасли хозяев от 0:3 уже в начале матча.

Однако, затем у «МЮ» что-то пошло не так. Ещё в первом тайме «Ньюпорт» отыграл один мяч. Шикарный удар издали удался Брину Моррису, которому помог рикошет от Мартинеса. А в самом начале второго тайма хозяева сравняли счёт. Уилл Эванс (нападающий «Ньюпорта», а не защитник «МЮ» Джонни) замкнул прострел с левого фланга. Снова помог рикошет от центрального защитника «МЮ», но на этот раз уже от Варана — 2:2.

«МЮ» спас тот, от кого этого меньше всего ожидали. Антони освистывали местные фанаты, а он забил победный гол. Бразилец сыграл на добивании после того, как Шоу (с правой!) пробил в штангу. Для Антони — это первый гол в сезоне. Последний раз он отличался в апреле 2023 года. С тех пор у него было 30 матчей без забитых мячей.

Ну, а на 90+4-й минуте Расмус Хойлунд в суматохе в чужой штрафной затолкал четвёртый мяч «МЮ». Теперь в ⅛ финала команда Эрика тен Хага сыграет с «Ноттингем Форест» или «Бристоль Сити». Первый матч между этими клубами завершился вничью, поэтому они проведут ответную встречу 7 февраля.