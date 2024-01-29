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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлена сборная из самых дорогих трансферов сезона-2023/2024 по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал состав виртуальной сборной из футболистов, трансферы которых были самыми дорогими в сезоне-2023/2024.

Интер
Манчестер Юнайтед
Наполи
Бавария
Манчестер Сити
ПСЖ
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Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 910,8 млн. Интернет-портал выбрал схему 3−5−2 для данной сборной.

Вратарь: Андре Онана (из «Интера» в «Манчестер Юнайтед», € 50,2 млн).

Защитники: Ким Мин Джэ (из «Наполи» в «Баварию», € 50 млн), Йошко Гвардиол (из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити», € 90 млн), Лукас Эрнандес (из «Баварии» в «ПСЖ», € 45 млн).

Полузащитники: Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал», € 116,6 млн), Мойсес Кайседо (из «Брайтона» в «Челси», € 116 млн), Жереми Доку (из «Ренна» в «Манчестер Сити», € 60 млн), Джуд Беллингем (из «Боруссии» Дортмунд в «Реал», € 103 млн), Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль», € 90 млн).

Нападающие: Рандаль Коло Муани (из «Айнтрахта» в «ПСЖ», € 95 млн), Гарри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию», € 95 млн).

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