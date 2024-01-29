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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» дома упустил победу над «Брестом», выигрывая 2:0 после первого тайма

«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче французской лиги 1 — 2:2.

ПСЖ
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Парижане вели со счетом 2:0 после первого тайма. На 38-й минуте забил Маркос Асенсио, а на 45-й отличился Рандаль Коло-Муани.

Во втором тайме ничью гостям принесли голы Махди Камары (55-я минута) и Матиаса Перейры Лажа (80-я).

У «ПСЖ» прервалась серия из 5 побед подряд во всех турнирах. С 44 очками команда Луиса Энрике продолжает лидировать в лиге 1.

«Брест» (35 очков) остается третьим в турнирной таблице.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 2:0
Брест
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