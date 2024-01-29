«ПСЖ» дома упустил победу над «Брестом», выигрывая 2:0 после первого тайма
«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче французской лиги 1 — 2:2.
ПСЖ
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче французской лиги 1 — 2:2.
Парижане вели со счетом 2:0 после первого тайма. На 38-й минуте забил Маркос Асенсио, а на 45-й отличился Рандаль Коло-Муани.
Во втором тайме ничью гостям принесли голы Махди Камары (55-я минута) и Матиаса Перейры Лажа (80-я).
У «ПСЖ» прервалась серия из 5 побед подряд во всех турнирах. С 44 очками команда Луиса Энрике продолжает лидировать в лиге 1.
«Брест» (35 очков) остается третьим в турнирной таблице.