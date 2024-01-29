Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1). Для защитника этот матч стал 521-м в чемпионате Испании. Он вышел на восьмое место по количеству игр в Примере, обойдя Месси, на счету которого 520 игр.

Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).

Рамос выступает за «Севилью» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее защитник выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год. Также Рамос в Испании защищал цвета «Реала».