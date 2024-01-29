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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тухель не справляется с «Баварией». Его пора отправлять в отставку?

Немецкий гранд разгребает последствия решения годичной давности.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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В марте 2023 года мюнхенское небо затряслось от грома в виде новости об увольнении Юлиана Нагельсманна. Первые слухи об отставке казались выдумкой — ну зачем элитному клубу при нормальных результатах убирать тренера, под которого сделан ряд фундаментальных перестановок?

«Бавария» набрала максимум очков в группе Лиги чемпионов и с поразительным хладнокровием прошла «ПСЖ» в ⅛ финала, параллельно команда готовилась к четвертьфиналу Кубка Германии. В бундеслиге немного, всего на балл, отпустила вперед Дортмунд, но впереди оставалось девять туров и очный матч с конкурентом. Причин для истеричных решений не наблюдалось.

После все-таки случившегося прощания с Нагельсманном в медиа один за одним вылезли заголовки о его возможных причинах. Писали и про стагнацию футболистов, и про отсутствие стабильности, и еще много про что. Но интересно другое — одним из поводов сделать Юлиана безработным стало желание назначить Тухеля, который находился без клуба и регулярно получал предложения из разных топ-лиг.

Мюнхенцы якобы несколько лет хотели, чтобы команду возглавил именно Томас, поэтому решили не рисковать и опередить других кандидатов на немца. Тухеля объявили моментально, новости об увольнении Нагельсманна и имени его преемника появились буквально одновременно.

За первые несколько недель у руля «Баварии» Тухель вылетел из всех кубковых турниров, а потом умудрился чуть не отдать салатницу «Боруссии», несмотря на победу в личной встрече — оттяпали чемпионство лишь на 89-й минуте матча последнего тура. Казалось, ладно, тренера впихнули в команду в разгар сезона, сложно так сразу давать качество.

Летом Томасу подвезли элитное усиление. Возможно, лучший форвард мира Харри Кейн, открытие предыдущего розыгрыша серии А Ким и Лаймер с Геррейру свободными агентами — даже если убрать вторую половину списка, многие специалисты обзавидуются. Новый футбольный год должен был начаться для Мюнхена с дежурного пополнения коллекции Суперкубков Германии, но на деле получилось 0:3 от «Лейпцига».

На этом проблемы не закончились. «Бавария» уже в ноябре вылетела из Кубка, проиграв «Саарбрюккену» из третьей лиги, а в чемпионате к концу января отставание от «Байера» составляет четыре очка. В Лиге чемпионов все нормально, только с такой группой это скорее не достижение, а само собой разумеющееся. Но плюсик все равно ставим, для отчета перед боссами — важный факт.

Когда вообще в последний раз было такое, что о потенциальном не золоте мюнхенцев говорят с начала осени? Это же прямо симптом. Как и ссоры Тухеля с футболистами. Киммих чуть ли не публично поливает происходящее в команде и ее действия на поле, а из раздевалки просачиваются мнения о мрачной атмосфере. Неужели руководство не знало о сложном характере Томаса, когда так жаждало сотрудничества с ним?

Тренер скандалил, кажется, везде, где работал. В «Майнце» ему не нравилась трансферная деятельность клуба, в Дортмунде он яростно огрызался из-за продаж лидеров, в «ПСЖ» Тухель так надоел шейхам, что его убрали через пару месяцев после финала ЛЧ, а когда специалист трудился в «Челси», в разговорах с журналистами не стеснялся критиковать подбор игроков. И этого человека встраивают в системный, спокойный, мощный, роботоподобный механизм.

Если сразу не наладить контакт с подчиненными, дальше выплыть будет почти невозможно. Даже у добряка Карло Анчелотти не получилось, о Томасе и говорить нечего. Психология вообще неожиданно стала одной из главных проблем «Баварии». Да, речь о команде, которая давным-давно превратилась в синоним слова «машина», а у такой эмоции должны быть отключены напрочь. Так раньше и было, но теперь появились трудности с настроем на матчи.

Мартовским решением «Бавария» пошла против самой себя и, судя по всему, расплачивается за это. Ее нынешний образ имеет мало общего с тем, что строилось десятилетиями ранее. Импульсивно уволили ровно идущего тренера и взяли на его место диктатора с токсичным бэкграундом? Получайте такую же шаткую конструкцию на выходе. Безусловно, у Тухеля за плечами есть очень много заслуг, он давно и по делу считается великолепным специалистом. Но ментально не коннектится, так бывает.

И теперь мюнхенцы в ловушке. С одной стороны, будет странно и нечестно убирать Томаса сейчас. Его ведь так хотели, нельзя не дать ни одного полного сезона. Тем более ничего, кроме Кубка, не потеряно. С другой — есть риск окончательно все доломать. Речь не только о первом за 12 лет серебре и провале в ЛЧ. Если так пойдет и дальше, из «Баварии» просто уедут лидеры — Киммих уже заглядывается в сторону Каталонии, Дэвис все чаще общается с «Реалом». Впрочем, сами виноваты. Кейна только жалко — даже в Мюнхене ничего не выиграть надо будет умудриться.

Трофим Гондюреев

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