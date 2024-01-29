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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане построят стадион на 35 тысяч мест. Известны подробности

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что в скором времени в городе начнется строительство нового стадиона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «Ордабасы». Планируется, что на этой арене будет выступать шымкентский клуб.

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Источник: ФК "Ордабасы"

«Недавно в ходе моего отчета главе государства по социально-экономическому развитию города за 2023 год я доложил о необходимости современного стадиона для мегаполиса. Президент дал четкое поручение начать строительство нового стадиона в этом году. В этом году планируем начать строительство стадиона на 35 тысяч мест в поселке “Бозарык” и завершить его за два года, то есть до середины 2026 года. О стадионе “Кажымукан” среди широкой публики также распространяется разнообразная информация. Все это безосновательно. Мы также проведем реконструкцию этого стадиона, превратим его в запасную площадку команды и место, где будет тренироваться национальная команда по легкой атлетике», — сказал Сыздыкбеков.

Напомним, что в сезоне-2023 «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.

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