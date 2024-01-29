Клуб КПЛ объявил о трансфере нападающего из Европы

Последним клубом 31-летнего форварда был греческий «Аполлон» (Смирнис). В карьере белоруса также были клубы на родине: БАТЭ и «Динамо-Брест». Кроме того новичок «Атырау» выступал в Греции за «Плантаниас», а также в России за «Химки» и венгерский «Ференцварош».