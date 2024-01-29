Клуб КПЛ объявил о трансфере нападающего из Европы
ФК «Атырау» объявил о переходе белорусского форварда Николая Сигневича, сообщают Vesti.kz.
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ФК «Атырау» объявил о переходе белорусского форварда Николая Сигневича, сообщают Vesti.kz.
«Николай Сигневич — новый игрок ФК “Атырау”. Белорусский нападающий подписал контракт с ФК “Атырау”, — сообщает пресс-служба “нефтяников”.
Последним клубом 31-летнего форварда был греческий «Аполлон» (Смирнис). В карьере белоруса также были клубы на родине: БАТЭ и «Динамо-Брест». Кроме того новичок «Атырау» выступал в Греции за «Плантаниас», а также в России за «Химки» и венгерский «Ференцварош».
В составе сборной Беларуси Сигневич провел 21 матч и забил один гол.