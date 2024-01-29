Лучший футболист чемпионата Беларуси продолжит карьеру в Португалии

В прошлом сезоне 23-летний нападающий отлично проявил себя в составе «Динамо», которое завоевало золотые медали. В национальном чемпионате он забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи. Всего в различных турнирах он провел за динамовцев 32 матча, забив в них 19 мячей.



Новый клуб Владислава Морозова сейчас занимает 9-е место среди 18 участников элитного дивизиона чемпионата Португалии. В 19 проведенных встречах футболисты «Ароки» набрали 22 очка, разгромив в последнем туре гостей из «Визелы» — 5:0. Свой следующий матч «Арока» проведет 3 февраля на выезде против «Портимоненси», который отстает на один балл. Турнирную таблицу возглавляет лиссабонский «Спортинг», у которого 46 очков после 18 игр.