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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
23:46 (мск), источник: БЕЛТА

Лучший футболист чемпионата Беларуси продолжит карьеру в Португалии

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучший игрок и бомбардир футбольного чемпионата Беларуси Владислав Морозов переходит из минского «Динамо» в португальскую «Ароку». Об этом информирует официальный сайт динамовского клуба, сообщает БЕЛТА.

Арока
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Источник: ФК "Динамо-Минск"

В прошлом сезоне 23-летний нападающий отлично проявил себя в составе «Динамо», которое завоевало золотые медали. В национальном чемпионате он забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи. Всего в различных турнирах он провел за динамовцев 32 матча, забив в них 19 мячей.

Новый клуб Владислава Морозова сейчас занимает 9-е место среди 18 участников элитного дивизиона чемпионата Португалии. В 19 проведенных встречах футболисты «Ароки» набрали 22 очка, разгромив в последнем туре гостей из «Визелы» — 5:0. Свой следующий матч «Арока» проведет 3 февраля на выезде против «Портимоненси», который отстает на один балл. Турнирную таблицу возглавляет лиссабонский «Спортинг», у которого 46 очков после 18 игр.

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