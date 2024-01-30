В зоне СВО ликвидирован экс-футболист киевского «Динамо»

Примкнувшему к Вооруженным силам Украины (ВСУ) спортсмену было 37 лет. Он был воспитанником киевского «Динамо», также играл за «Славутич», киевский ЦСКА, «Харьков», «Оболонь», «Минск». Полузащитник выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет и молодежную сборную Украины до 21 года. Его последним спортивным трофеем стал Кубок главкома ВСУ Валерия Залужного.