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01:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Месси не помог команде обыграть клуб Малкома в товарищеском матче

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Североамериканский футбольный клуб «Интер Майами» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» в товарищеском матче.

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Источник: Пресс-служба "Интер Майами"

Встреча, которая прошла в Эр-Рияде, закончилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Саудовской Аравии. В составе победителей отличились Александар Митрович (10-я минута), Абдулла аль-Хамдан (13), Микаэль (44) и бывший игрок петербургского «Зенита» Малком (88). У гостей авторами мячей стали Луис Суарес (34), впервые отличившийся за команду из Майами, Лионель Месси (54, с пенальти) и Давид Руис (55), которому ассистировал аргентинец.

На 1 февраля в Эр-Рияде запланирована товарищеская встреча между «Интер Майами» и саудовским клубом «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

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