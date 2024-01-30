Гол Месси не помог команде обыграть клуб Малкома в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в Эр-Рияде, закончилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Саудовской Аравии. В составе победителей отличились Александар Митрович (10-я минута), Абдулла аль-Хамдан (13), Микаэль (44) и бывший игрок петербургского «Зенита» Малком (88). У гостей авторами мячей стали Луис Суарес (34), впервые отличившийся за команду из Майами, Лионель Месси (54, с пенальти) и Давид Руис (55), которому ассистировал аргентинец.