Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Хетафе
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
29.01
Салернитана
Рома
12
Футбол. Зарубежный
22:30
Ноттингем Форест
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Лутон Таун
Брайтон
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
21.01
Борнмут
Ливерпуль
04
21.01
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
22
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
50
14.01
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
14.01
Эвертон
Астон Вилла
00
13.01
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» выпустил официальное заявление из-за вечеринки с участием Рашфорда

Английский «Манчестер Юнайтед» выпустил официальное заявление в связи с вечеринкой с участием нападающего команды Маркуса Рашфорда.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх

«Маркус взял на себя ответственность за свои действия. Это рассматривалось как внутреннее дисциплинарное дело, которое сейчас закрыто», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Маркусу Рашфорду грозит штраф в размере € 764 тыс. за вечеринку в ночном клубе и пропуск тренировки.

Напомним, ранее форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.

Также сообщалось, что Маркус Рашфорд провёл обе ночи на вечеринках в Белфасте. После посещения клубов игрок почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер. «Манчестер Юнайтед» и окружение Рашфорда отказались от комментариев.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь