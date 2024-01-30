«Интенсивность больше». Легионер «Ордабасы» сравнил чемпионаты Казахстана и Азербайджана
Защитник «Ордабасы» Мамаду Мбодж в интервью порталу Azerisport.com сравнил чемпионаты Казахстана и Азербайджана, сообщают Vesti.kz.
Защитник «Ордабасы» Мамаду Мбодж в интервью порталу Azerisport.com сравнил чемпионаты Казахстана и Азербайджана, сообщают Vesti.kz.
Ранее легионер из Сенегала выступал за азербайджанский «Нефтчи».
— Как идут ваши дела в Казахстане?
— К счастью, все хорошо.
— В чем видите разницу между чемпионатами Казахстана и Азербайджана? Какая лига видится вам сильнее?
— Не сказал бы, что есть большая разница между ними. Просто в Казахстане интенсивность больше. Но в целом, разницы не так много.
— А что насчет разницы между «Ордабасы» и «Нефтчи»?
— Это две очень хорошие команды. Сложно их сравнивать.
— Есть вероятность, что эти команды могут сыграть друг с другом в новом евросезоне. Хотели бы этого?
— В жизни все возможно, не говоря уже о футболе. Может они и сыграют друг с другом, кто знает. В любом случае, время все покажет.
В сезоне-2023 Мбодж сыграл 33 матча за «Ордабасы» в которых, забил два гола и отдал один ассист.