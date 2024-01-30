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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Интенсивность больше». Легионер «Ордабасы» сравнил чемпионаты Казахстана и Азербайджана

Защитник «Ордабасы» Мамаду Мбодж в интервью порталу Azerisport.com сравнил чемпионаты Казахстана и Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
НефтчиЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Мамаду Мбодж
Мамаду Мбодж | Источник: ФК "Ордабасы"

Ранее легионер из Сенегала выступал за азербайджанский «Нефтчи».

— Как идут ваши дела в Казахстане?

— К счастью, все хорошо.

— В чем видите разницу между чемпионатами Казахстана и Азербайджана? Какая лига видится вам сильнее?

— Не сказал бы, что есть большая разница между ними. Просто в Казахстане интенсивность больше. Но в целом, разницы не так много.

— А что насчет разницы между «Ордабасы» и «Нефтчи»?

— Это две очень хорошие команды. Сложно их сравнивать.

— Есть вероятность, что эти команды могут сыграть друг с другом в новом евросезоне. Хотели бы этого?

— В жизни все возможно, не говоря уже о футболе. Может они и сыграют друг с другом, кто знает. В любом случае, время все покажет.

В сезоне-2023 Мбодж сыграл 33 матча за «Ордабасы» в которых, забил два гола и отдал один ассист.

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