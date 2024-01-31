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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» победил «Ноттинггем Форест» и вышел на второе место в АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 22-го тура АПЛ — 2:1.

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«Арсенал» победил «Ноттинггем Форест» и вышел на второе место в АПЛ | Источник: AFP 2023

У гостей забили Габриэль Жезус и Букайо Сака, единственный гол хозяев на счету Тайво Авонийи.

«Арсенал» с 46 очками в 22 матчах поднялся на второе место в чемпионате Англии, опередив «Манчестер Сити», у которого 43 очка в 20 играх.

«Ноттингем Форест» идет на 16-й строчке с 20 очками в 22 матчах.

Ноттингем Форест
1:2
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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