«Арсенал» победил «Ноттинггем Форест» и вышел на второе место в АПЛ
«Арсенал» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 22-го тура АПЛ — 2:1.
Арсенал
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Арсенал» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» в матче 22-го тура АПЛ — 2:1.
У гостей забили Габриэль Жезус и Букайо Сака, единственный гол хозяев на счету Тайво Авонийи.
«Арсенал» с 46 очками в 22 матчах поднялся на второе место в чемпионате Англии, опередив «Манчестер Сити», у которого 43 очка в 20 играх.
«Ноттингем Форест» идет на 16-й строчке с 20 очками в 22 матчах.