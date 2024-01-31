«Арсенал» победил «Ноттинггем Форест» и вышел на второе место в АПЛ | Источник:

У гостей забили Габриэль Жезус и Букайо Сака, единственный гол хозяев на счету Тайво Авонийи.

«Арсенал» с 46 очками в 22 матчах поднялся на второе место в чемпионате Англии, опередив «Манчестер Сити», у которого 43 очка в 20 играх.