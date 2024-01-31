Вице-чемпион мира и экс-игрок ЦСКА перешли в саудовский клуб

Контракт с 35-летним Ракитичем рассчитан на полтора года. Хорватский полузащитник пополнил состав саудовского клуба в качестве свободного агента. Витиньо перешел в «Аль-Шабаб» на правах аренды сроком до конца сезона из другого саудовского клуба — «Аль-Иттифака».

Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, а потом вернулся в команду из «Барселоны» в 2020 году. Также он выступал за швейцарский «Базель» и немецкий «Шальке». В составе «Севильи» хорват дважды выиграл Лигу Европы, в составе «Барселоны» стал 4-кратным чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также победителем Лиги чемпионов в 2015 году. Со сборной Хорватии Ракитич дошел до финала чемпионата мира в России.