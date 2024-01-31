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01:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вице-чемпион мира и экс-игрок ЦСКА перешли в саудовский клуб

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира по футболу 2018 года хорват Иван Ракитич перешел из испанской «Севильи» в саудовский «Аль-Шабаб», также игроком команды стал бывший полузащитник ЦСКА бразилец Витиньо, сообщается в официальном аккаунте клуба из Эр-Рияда в соцсети X.

Хорватия
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Вице-чемпион мира и экс-игрок ЦСКА перешли в саудовский клуб | Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 35-летним Ракитичем рассчитан на полтора года. Хорватский полузащитник пополнил состав саудовского клуба в качестве свободного агента. Витиньо перешел в «Аль-Шабаб» на правах аренды сроком до конца сезона из другого саудовского клуба — «Аль-Иттифака».

Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, а потом вернулся в команду из «Барселоны» в 2020 году. Также он выступал за швейцарский «Базель» и немецкий «Шальке». В составе «Севильи» хорват дважды выиграл Лигу Европы, в составе «Барселоны» стал 4-кратным чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также победителем Лиги чемпионов в 2015 году. Со сборной Хорватии Ракитич дошел до финала чемпионата мира в России.

Витиньо играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год с перерывом на аренду в бразильском «Интернасьонале» (2015−2016), становился чемпионом России в 2014 году. После он четыре сезона провел во «Фламенго», откуда в 2022 году перешел в «Аль-Иттифак».

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