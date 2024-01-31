Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Португальский тренер Жозе Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Португальский тренер Жозе Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».
В январе Моуринью был уволен из «Ромы» и в настоящее время находится без клуба. По информации Daily Mail, Особенный не планирует завершать карьеру или брать паузу.
Моуринью хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», где управление спортивными вопросами перешло Джиму Рэтклиффу после того, как миллиардер приобрел 25% акций клуба. Моуринью считает, что в «МЮ» у него остались незавершенные дела.
Нынешний главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг может быть уволен из клуба по окончании сезона, если команда не улучшит свои выступления.