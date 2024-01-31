Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
30.01
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
32
30.01
Лутон Таун
Брайтон
40
30.01
Фулхэм
Эвертон
00
30.01
Ноттингем Форест
Арсенал
12
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
21.01
Борнмут
Ливерпуль
04
21.01
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:10 (мск), источник: Sport24

Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В январе Моуринью был уволен из «Ромы» и в настоящее время находится без клуба. По информации Daily Mail, Особенный не планирует завершать карьеру или брать паузу.

Моуринью хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», где управление спортивными вопросами перешло Джиму Рэтклиффу после того, как миллиардер приобрел 25% акций клуба. Моуринью считает, что в «МЮ» у него остались незавершенные дела.

Нынешний главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг может быть уволен из клуба по окончании сезона, если команда не улучшит свои выступления.

 Русская спортсменка, которая брутально нокаутировала соперницу из Индии, примерила платье с глубоким вырезом: фото
В Госдуме дали неожиданный совет Моргенштерну, которому закрыли въезд в Дубай
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь