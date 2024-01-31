Скандал с Рашфордом — олицетворение всего сезона «МЮ»

Вы наверняка слышали, что нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд угодил в скандал. Он был замечен в ночных клубах в Белфасте, а потом сообщил тренерам, что не сможет принять участия в тренировке. Эту информацию подтвердил The Athletic — самое авторитетное спортивное издание в Англии. В интернете распространились фотографии, как нападающий «МЮ» отдыхал (и, по словам бармена, курил вейп). Сообщалось, что клуб оштрафовал своего футболиста на € 764 тыс.

«МЮ» пришлось даже выпустить специальное заявление: «Маркус взял на себя ответственность за свои действия. Это рассматривалось как внутреннее дисциплинарное дело, которое сейчас закрыто». За день до матча с «Вулверхэмптоном» о Рашфорде спросили главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага. Он, по сути, повторил пресс-релиз и как мог защищал игрока, утверждая, что проблем с дисциплиной и неуважения нет. Примерно так же тренер настаивал, что ему нужен Криштиану Роналду — а потом не ставил его в состав.

На самом деле ситуация с Рашфордом во многом неожиданная. Меньше удивило бы, если бы такое случилось, например, с Кайлом Уолкером из «Манчестер Сити». А нападающий «МЮ» в последние годы заработал себе имидж человека, который занимается благотворительностью. Среди прочего Маркус предоставлял деньги на завтраки для школьников и обратился к Парламенту, чтобы он принял меры против детской бедности. В результате была продлена поддержка детей в малоимущих семьях.

Да и в футбольном плане Рашфорд был в огне ещё год назад. Хорошо выглядел на ЧМ-2022, а после него в 10 турах АПЛ забил 10 мячей. Теперь всё рухнуло — и имидж, и результативность. В этом сезоне у вингера лишь четыре гола, хотя никаких травм не было — 20 туров он отыграл (почти всегда в основе). Так что с ним происходит?

Напрашивается шутка, что в «МЮ» просто проклята позиция правого вингера. Летом отпустили Гринвуда после всех скандалов в личной жизни. Из-за похожей истории клуб по ходу сезона потерял и Антони. А ещё из-за конфликта с тренером Санчо был выведен из основной команды и теперь отправился в «Боруссию» Дортмунд. После всего этого тренер «МЮ» в конце ноября перевёл Рашфорда с левого фланга атаки на правый. Было бы глупо верить в проклятия, но объяснить это действительно тяжело. Личная жизнь и этом случае сказалась на футболисте.

На самом деле всё, что сейчас происходит в «Юнайтед», выглядит достаточно закономерно и даже в какой-то степени последовательно. Клуб долгие годы страдал от вакуума решений со стороны дирекции. Современный футбол стал слишком многогранным, чтобы всем управлял тренер. Ему хватает вопросов, связанных непосредственно с играми, занятиями, соперниками и так далее. Даже в вопросе трансферов не стоит полностью полагаться на тренера, как показало время.

В прошлом сезоне «МЮ» занял третье место в АПЛ, и это был неплохой итог. Не сказать, что команда показывала яркий футбол, но результата плюс-минус добивалась. Хотя и тогда у Рашфорда были небольшие проблемы с дисциплиной. Теперь же клуб выглядит достаточно хаотичным — в том плане, что там может произойти всё что угодно и футболиста можно потерять вообще по любой причине. Скандал с Рашфордом — лишь ещё один симптом кризисного сезона.

Тен Хаг пришёл в команду 20 месяцев назад и сразу сказал, что внутри «МЮ» нет хорошей культуры («no good culture»). Кажется, её наличие до сих пор под вопросом.

Правда, есть и хорошие новости. Вот-вот совладельцем команды официально станет Джим Рэтклифф, который уже выстраивает работу в клубе. Похоже, что деньги наконец-то будут тратиться не только на трансферы, но и на менеджмент. Уже известно, что для выстраивания работы в «МЮ» Рэтклифф привлекает своего главного советника по спорту Дэйва Брэйлсфорда. Также совет директоров «Юнайтед» пополнит Жан-Клод Блан, который раньше входил в руководство «Ювентуса» и «ПСЖ». Из «Сити» на роль исполнительного директора уже переманили Омара Беррада. Среди кандидатов на должность спортивного директора называют Дэна Эшуорта из «Ньюкасла». Есть шанс, что ещё через 20 месяцев с культурой внутри клуба всё-таки станет получше.