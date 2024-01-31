Дебютный гол Витора Роке принес «Барселоне» победу над «Осасуной»

Победу каталонцам принес дебютный гол бразильца Витора Роке. 18-летний форвард забил на 63-й минуте. За минуту до этого он заменил Фермина Лопеса.

На 67-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Унаи Гарсия.

Главный тренер «Барселоны» Хави 27 января объявил об уходе из команды по окончании сезона. Игра с «Осасуной» стала для сине-гранатовых первой с того момента.