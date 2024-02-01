Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Челси
41
Футбол. Зарубежный
31.01
Атлетико
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
31.01
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
32
Футбол. Зарубежный
31.01
Манчестер Сити
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм
Борнмут
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
31.01
Манчестер Сити
Бернли
31
31.01
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
32
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
30.01
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
32
30.01
Фулхэм
Эвертон
00
30.01
Лутон Таун
Брайтон
40
30.01
Ноттингем Форест
Арсенал
12
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:15 (мск), источник: Sport24

Видео: «Манчестер Сити» забил необычный гол благодаря оригинальному штрафному Де Брейне

«Манчестер Сити» забил необычный гол в ворота «Бернли» в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.

Манчестер Сити
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

На 22-й минуте игры Кевин Де Брейне оригинально разыграл штрафной удар, снабдив точной передачей нападающего Хулиана Альвареса, который отправил мяч в сетку ворот гостей.

 Русская спортсменка, которая брутально нокаутировала соперницу из Индии, примерила платье с глубоким вырезом: фото
«Что за секс-бомба!» Клава Кока взорвала соцсети, показав себя в купальнике: горячие фото
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь