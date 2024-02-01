Видео: «Манчестер Сити» забил необычный гол благодаря оригинальному штрафному Де Брейне
«Манчестер Сити» забил необычный гол в ворота «Бернли» в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.
Манчестер Сити
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«Манчестер Сити» забил необычный гол в ворота «Бернли» в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.
На 22-й минуте игры Кевин Де Брейне оригинально разыграл штрафной удар, снабдив точной передачей нападающего Хулиана Альвареса, который отправил мяч в сетку ворот гостей.