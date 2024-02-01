«Атлетико» победил «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Встреча, которая прошла в Мадриде, закончилась со счетом 2:1. У победителей отличились Рейнилду Мандава (35-я минута) и Мемфис Депай (90+1). Гол у гостей на счету Альваро Гарсии (42). В концовке матча красную карточку получил тренер «Райо Вальекано» Франсиско Родригес.