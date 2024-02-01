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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» победил «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» победил «Райо Вальекано» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Мадриде, закончилась со счетом 2:1. У победителей отличились Рейнилду Мандава (35-я минута) и Мемфис Депай (90+1). Гол у гостей на счету Альваро Гарсии (42). В концовке матча красную карточку получил тренер «Райо Вальекано» Франсиско Родригес.

«Атлетико» (47 очков) идет на третьем месте в таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» (24) располагается на 13-й позиции.

Атлетико
2:1
Первый тайм: 1:1
Райо Вальекано
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