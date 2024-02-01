У «Ливерпуля» — новая звезда: 20-летний защитник разбил «Челси»! А у Нуньеса — необычный рекорд

За Клоппа!

Объявлением о скором уходе Юрген Клопп не только заставил болельщиков «Ливерпуля» достать платки, но и серьезно замотивировал команду. Да, глупо говорить, что у красных наблюдались проблемы с настроем, но лишняя эмоциональная подпитка никогда не навредит. В футболе же мелочей не бывает, особенно в такой конкурентной лиге, как АПЛ.

Теперь каждый матч на «Энфилде» — отдельная ода немецкому тренеру. А знаменитый гимн «Ливерпуля» You’ll never walk alone звучит так, будто посвящен персонально Клоппу. Нет сомнений, что все это передается и футболистам.

Возьмем для примера Дарвина Нуньеса. Уругвайский форвард за полтора года в «Ливерпуле» доказал, что он — игрок настроения, крайне зависимый от психологического состояния. Он легко может как зажечь игру, так и «перегореть». Доказательство — первый тайм встречи с «Челси»: уже за первые 18 минут Нуньес пять раз пробил по воротам, причем только последняя из этих попыток выглядела как полноценный голевой момент. Четыре предыдущих выстрела вышли поспешными или неподготовленными, а с пятого раза Дарвин попал в штангу, вернее голкипер «Челси» Петрович перевел туда мяч.

Альтернатива Тренту

Однако открыть счет суждено было не Нуньесу, а его партнеру по атаке — Диогу Жоте, который после восстановления от травмы выглядит не менее заряженным, но чуть более хладнокровным. В четырех последних турах АПЛ на счету португальца четыре гола и две результативные передачи — даже вернувшийся с Кубка африканских наций Салах позавидует такой статистике. Но пока египтянин восстанавливается от повреждения.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 22, 31.01.2024, 23:15 Ливерпуль 4 Челси 1

Не совсем здоров был и другой лидер «Ливерпуля» — Александер-Арнолд. Трент вышел на замену в недавнем кубковом матче с «Норвичем», но на 90 минут он пока не готов. Поэтому на правом фланге защиты появился 20-летний Конор Брэдли, который и стал неожиданным героем первого тайма.

Вообще «Челси» нарочито атаковал через бровку малоопытного защитника, стараясь застать его врасплох. На бумаге это выглядело логичным тактическим ходом, но в реальности Брэдли не просто справился с нагрузкой, а еще и наказал синих за такое внимание к своей персоне. В первой результативной атаке юноша обокрал Чилуэлла на своей половине поля, протащил мяч и выдал его Жоте, который и поразил ворота. А второй гол Брэдли забил уже сам: североирландец вновь пробежал по открытому коридору и, получив передачу от Диаса, удвоил счет.

Промах Нуньеса с пенальти

А что «Челси»? У синих не получалось ничего: в раздевалки команды ушли при счете 15:1 по ударам, причем единственный раз гости пробили по воротам за 30 секунд до свистка на перерыв. И это синие еще легко отделались: на 45-й минуте в их ворота был назначен пенальти, но Нуньес попал в штангу. К вопросу о том, как уругваец склонен «перегорать».

Перед началом второго тайма Маурисио Почеттино выпустил на поле сразу трех футболистов, и двое из них создали голевой момент почти сразу же, но Мудрик не подстроился под мяч после прострела Гюсто. Вообще «Челси» смотрелся чуть лучше во втором тайме, но все равно никто из гостей не был так хорош, как Брэдли: на 65-й минуте защитник сделал еще один гол с помощью шикарного паса на Собослаи. В этот день Конор впервые сыграл на «Энфилде» в премьер-лиге, и как же здорово он отметил дебют: две результативные передачи и забитый мяч!

Удивительный рекорд Дарвина

Самое смешное, что сразу после замены Брэдли «Ливерпуль» пропустил: выздоровевший Нкунку сократил отставание. Но избежать разгрома «Челси» все-таки не удалось.

Если 20-летний защитник — герой встречи, то Нуньес — антигерой. Уругваец почти все делал невпопад, да ему еще и не везло. Невероятная статистика: за 90 минут он четырежды попадал в каркас ворот. С сезона-2003/04, когда подобные показатели стали считать в АПЛ, еще никто так часто не бил по штангам и перекладинам. Впрочем, Дарвин без результативного действия все-таки не ушел: его прострел привел к голу Диаса и окончательному счету 4:1.

Этот матч завершился так, как и должны заканчиваться встречи фаворита и середняка. «Челси» остается на десятом месте, а «Ливерпуль» — на первом.