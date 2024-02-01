Холанн вернулся, бразильский талант осчастливил Хави и «Барселону», Вернер расцвел в «Тоттенхэме»

Англия: Ришарлисон круче Родриго и Винисиуса

Наличие двух матчей в запасе, с одной стороны, осложняет календарь «Манчестер Сити», и Хосеп Гвардиола на эту тему в нужный момент еще обязательно выскажется. Вместе с тем цифры в графе «игры» дают «горожанам» надежду на сохранение титула и оказывают давление на конкурентов. «Арсенал» даже после вчерашней победы над «Ноттингемом» уступал чемпиону по потерянным очкам; да и лидирующему «Ливерпулю» неспокойно.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 22, 31.01.2024, 22:30 Манчестер Сити 3 Бернли 1

Все же знают, как умеет «Сити» прибавлять во второй части сезона. Тем более, с вернувшимся после многомесячной паузы Де Брейне это совсем другая команда. Рискну предположить, что бельгиец для «горожан» более важен, чем заменивший Кевина по ходу второго тайма Холанн. Но, возможно, кто-то просто забыл, как хорош Де Брейне, и что просчитать замыслы этого футболиста невозможно.

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Штрафной в сорока метрах от ворот обычно заканчивается розыгрышем или подачей, под которую вроде бы выстроились футболисты обеих команд. Однако Кевин покатил мяч низом под рывок выскочившего к воротам Альвареса. Для «Бернли» это был шок. Гвардиола же в восторге помчался обнимать одного из своих ассистентов, а 24-летний аргентинский форвард стал самым молодым футболистом, оформившим голевой дубль в свой день рождения.

Ну, а для Де Брейне это была 104-я результативная передача в АПЛ. Он вышел на чистое третье место среди лучших ассистентов лиги всех времен, опередив Уэйна Руни. Выше только Райан Гиггз (162), а также Сеск Фабрегас (111), которого реально обойти уже в этом сезоне. Но в любом случае главное — погоня за «Ливерпулем».

Футбол Англия 2023/2024 Тур 22, 31.01.2024, 22:30 Тоттенхэм Хотспур 3 Брентфорд 2

«Тоттенхэм» во вторник получил подарок от «Ньюкасла», который сделал почти невозможное — обыграл «Астон Виллу» в Бирмингеме. Команда Унаи Эмери не уступала дома почти год — с 18 февраля 2023-го, и за этот период на «Вилла Парк» были разбиты «Ман Сити» с «Арсеналом». Однако пять потерянных в двух последних турах очков поставили под удар позиции команды в топ-4. Чтобы выбить оттуда «Виллу», «шпорам» было достаточно обыграть «Брентфорд».

Но то, что легко на бумаге, не всегда реализуется, и к перерыву на табло горели шокирующие для хозяев 0:1. Впрочем, правильнее применить эпитет «неприятные». Что такое настоящий шок в начале второго тайма узнали игроки гостей, а активность идеально вписавшегося в новую команду Вернера обеспечила переворот в игре за две неполных минуты. Когда-то над немцем посмеивались в «Челси», а сейчас восхищаются его передачами на Джонсона и провожают овацией при замене.

Увенчал же ускорение «Тоттенхэма» восьмой в чемпионате гол Ришарлисона. Это еще один игрок, преобразившийся под началом Ангелоса Постекоглу. Еще недавно Ришарлисон поражал умением губить моменты, а сейчас выяснилось, что он самый результативный бразилец в лигах топ-5, забивший больше Родриго, Винисиуса Жуниора и Габриэла Жезуса. Его удар в итоге оказался победным: «Тоттенхэм» и спокойствие — понятия несовместимые, и после гола сократившего отставание Тоуни хозяевам пришлось поволноваться.

Испания: разыгравшийся Депай

Футбол Испания 2023/2024 Тур 20, 30.01.2024, 23:00 Барселона 1 Осасуна 0

После заявления Хави об уходе из «Барселоны» будущим летом он много чего наговорил на последующих пресс-конференциях. Но, в принципе, ничего принципиально нового не прозвучало, зато боли и обиды было в избытке. Все те же разговоры о чудовищном давлении, с которым столкнется и его наследник. О том, что работу его штаба в один из самых сложных периодов в истории клуба недостаточно ценили и несправедливо критиковали за слова о том, что команда находится в стадии строительства.

Еще Хави вспоминал, как страдали от давления Гвардиола и Луис Энрике. Зато тренера очень тронула реакция футболистов. Каталонские инсайдеры сообщали, что во время речи Хави в раздевалке после поражения от «Вильярреала» некоторые не могли сдержать слез, а потом лидеры подходили к тренеру с вопросом: «Что они могут сделать, чтобы он остался?» Хави, впрочем, несколько раз подчеркнул — свое решение он не изменит, даже выиграв Лигу чемпионов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Rq7G-QD8Wds" title="Барселона — Осасуна | Ла Лига. Обзор матча 20 тура" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в целом понятно, что по-настоящему правильной реакцией станет качественная игра и результаты в оставшейся части сезона. Между тем ситуация осложняется непрекращающейся эпидемией травм. В процессе подготовки к вынесенному на середину недели туру выяснилось, что на четыре недели выбыл Жоау Феликс, а уже на первых минутах игры с «Осасуной» повреждение получил Ферран Торрес, покинувший поле в слезах. Те же, кто остался на газоне, никаких неразрешимых задач перед соперником поставить не могли.

Зато во втором тайме пошло настоящее давление, и столица Каталонии наконец-то увидела первый гол бразильского таланта Витора Роке. Жоау Канселу «шведкой» вырезал передачу к площади ворот, а там новичок «Барсы» опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку. Образцовый выход на замену, с момента которой до взятия ворот прошло 68 секунд. Это, впрочем, далеко не клубный рекорд, так как другому барселонцу — Гиу — в этом сезоне хватило 35 секунд, и это были его первые мгновения в матче ла лиги.

А вот Левандовски, чей гол отменили из-за офсайда, не забивает уже шесть туров подряд. Но «Барсе» хватило и одного мяча. Плюс, сразу после гола Роке хозяева получили численное преимущество после удаления Унаи Гарсии. Это помогло сыграть на ноль впервые с 11 января, когда соперником сине-гранатовых в Суперкубке Испании была та же «Осасуна».

Футбол Испания 2023/2024 Тур 20, 31.01.2024, 23:00 Атлетико 2 Райо Вальекано 1

Диего Симеоне сразу дал понять, что он всерьез рассчитывает на бельгийского таланта Вермерена. 18-летний юноша несколько дней как перешел из «Антверпена» и сразу попал в стартовый состав «Атлетико». За последние десять лет в более молодом возрасте такой чести удостаивался только нынешний ветеран «матрасников» Хименес. Хотя, справедливости ради, стоит признать: хозяева устроили мощную ротацию состава, что дало возможность защитнику Рейнилдо забить первый гол в ла лиге.

Получившим паузу перед дерби с «Реалом» Гризманну, Де Паулю, Коке и другим лидерам пришлось вступать в игру по ходу второго тайма, когда стало понятно, что без них вернуть себе преимущество после удара Альваро Гарсии, сравнявшего счет, не получается. Правда, и появление звезд не испугало «Райо». Больше того — «пчелы» сами имели несколько отличных моментов.

Но все же сдержать Депая, отличившегося в третьем матче подряд, гостям не удалось. Если первый гол Мемфиса отменил определивший сантиметровый офсайд ВАР, то на 90-й минуте, когда голландец вылетел под передачу Гризманна, придраться оказалось не к чему. Хотя гости считали, что француз нарушил правила в начальной стадии атаки, а чересчур эмоционального главного тренера Франсиско судье пришлось удались со скамейки. «Атлетико» с его сумасшедшим характером по-прежнему идет в таблице вровень с «Барселоной».

Статистика дня

7 раз попадал в этом сезоне в каркас ворота самый невезучий игрок АПЛ — нападающий «Ливерпуля» Нуньес.

9 голов забили в текущем чемпионате Испании выходившие на замену футболисты «Барселоны», которая лидирует в ла лиге по данному показателю вместе с «Реалом» и «Жироной».

10 лет спустя «Кайзерслаутерн» снова вышел в полуфинал Кубка Германии в статусе команды второй бундеслиги. Прежде такое удавалось только «Гамбургу».

400 матчей провел за «Атлетико» нападающий Корреа. Аргентинец стал лишь вторым иностранцем, добравшимся до данной отметки после голкипера Облака (424 игры).