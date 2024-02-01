Холанн вернулся, бразильский талант осчастливил Хави и «Барселону», Вернер расцвел в «Тоттенхэме»
Главные события среды в европейском футболе.
Главные события среды в европейском футболе.
Наличие двух матчей в запасе, с одной стороны, осложняет календарь «Манчестер Сити», и Хосеп Гвардиола на эту тему в нужный момент еще обязательно выскажется. Вместе с тем цифры в графе «игры» дают «горожанам» надежду на сохранение титула и оказывают давление на конкурентов. «Арсенал» даже после вчерашней победы над «Ноттингемом» уступал чемпиону по потерянным очкам; да и лидирующему «Ливерпулю» неспокойно.
Все же знают, как умеет «Сити» прибавлять во второй части сезона. Тем более, с вернувшимся после многомесячной паузы Де Брейне это совсем другая команда. Рискну предположить, что бельгиец для «горожан» более важен, чем заменивший Кевина по ходу второго тайма Холанн. Но, возможно, кто-то просто забыл, как хорош Де Брейне, и что просчитать замыслы этого футболиста невозможно.
Штрафной в сорока метрах от ворот обычно заканчивается розыгрышем или подачей, под которую вроде бы выстроились футболисты обеих команд. Однако Кевин покатил мяч низом под рывок выскочившего к воротам Альвареса. Для «Бернли» это был шок. Гвардиола же в восторге помчался обнимать одного из своих ассистентов, а 24-летний аргентинский форвард стал самым молодым футболистом, оформившим голевой дубль в свой день рождения.
Ну, а для Де Брейне это была 104-я результативная передача в АПЛ. Он вышел на чистое третье место среди лучших ассистентов лиги всех времен, опередив Уэйна Руни. Выше только Райан Гиггз (162), а также Сеск Фабрегас (111), которого реально обойти уже в этом сезоне. Но в любом случае главное — погоня за «Ливерпулем».
«Тоттенхэм» во вторник получил подарок от «Ньюкасла», который сделал почти невозможное — обыграл «Астон Виллу» в Бирмингеме. Команда Унаи Эмери не уступала дома почти год — с 18 февраля 2023-го, и за этот период на «Вилла Парк» были разбиты «Ман Сити» с «Арсеналом». Однако пять потерянных в двух последних турах очков поставили под удар позиции команды в топ-4. Чтобы выбить оттуда «Виллу», «шпорам» было достаточно обыграть «Брентфорд».
Но то, что легко на бумаге, не всегда реализуется, и к перерыву на табло горели шокирующие для хозяев 0:1. Впрочем, правильнее применить эпитет «неприятные». Что такое настоящий шок в начале второго тайма узнали игроки гостей, а активность идеально вписавшегося в новую команду Вернера обеспечила переворот в игре за две неполных минуты. Когда-то над немцем посмеивались в «Челси», а сейчас восхищаются его передачами на Джонсона и провожают овацией при замене.
Увенчал же ускорение «Тоттенхэма» восьмой в чемпионате гол Ришарлисона. Это еще один игрок, преобразившийся под началом Ангелоса Постекоглу. Еще недавно Ришарлисон поражал умением губить моменты, а сейчас выяснилось, что он самый результативный бразилец в лигах топ-5, забивший больше Родриго, Винисиуса Жуниора и Габриэла Жезуса. Его удар в итоге оказался победным: «Тоттенхэм» и спокойствие — понятия несовместимые, и после гола сократившего отставание Тоуни хозяевам пришлось поволноваться.
После заявления Хави об уходе из «Барселоны» будущим летом он много чего наговорил на последующих пресс-конференциях. Но, в принципе, ничего принципиально нового не прозвучало, зато боли и обиды было в избытке. Все те же разговоры о чудовищном давлении, с которым столкнется и его наследник. О том, что работу его штаба в один из самых сложных периодов в истории клуба недостаточно ценили и несправедливо критиковали за слова о том, что команда находится в стадии строительства.
Еще Хави вспоминал, как страдали от давления Гвардиола и Луис Энрике. Зато тренера очень тронула реакция футболистов. Каталонские инсайдеры сообщали, что во время речи Хави в раздевалке после поражения от «Вильярреала» некоторые не могли сдержать слез, а потом лидеры подходили к тренеру с вопросом: «Что они могут сделать, чтобы он остался?» Хави, впрочем, несколько раз подчеркнул — свое решение он не изменит, даже выиграв Лигу чемпионов.
А в целом понятно, что по-настоящему правильной реакцией станет качественная игра и результаты в оставшейся части сезона. Между тем ситуация осложняется непрекращающейся эпидемией травм. В процессе подготовки к вынесенному на середину недели туру выяснилось, что на четыре недели выбыл Жоау Феликс, а уже на первых минутах игры с «Осасуной» повреждение получил Ферран Торрес, покинувший поле в слезах. Те же, кто остался на газоне, никаких неразрешимых задач перед соперником поставить не могли.
Зато во втором тайме пошло настоящее давление, и столица Каталонии наконец-то увидела первый гол бразильского таланта Витора Роке. Жоау Канселу «шведкой» вырезал передачу к площади ворот, а там новичок «Барсы» опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку. Образцовый выход на замену, с момента которой до взятия ворот прошло 68 секунд. Это, впрочем, далеко не клубный рекорд, так как другому барселонцу — Гиу — в этом сезоне хватило 35 секунд, и это были его первые мгновения в матче ла лиги.
А вот Левандовски, чей гол отменили из-за офсайда, не забивает уже шесть туров подряд. Но «Барсе» хватило и одного мяча. Плюс, сразу после гола Роке хозяева получили численное преимущество после удаления Унаи Гарсии. Это помогло сыграть на ноль впервые с 11 января, когда соперником сине-гранатовых в Суперкубке Испании была та же «Осасуна».
Диего Симеоне сразу дал понять, что он всерьез рассчитывает на бельгийского таланта Вермерена. 18-летний юноша несколько дней как перешел из «Антверпена» и сразу попал в стартовый состав «Атлетико». За последние десять лет в более молодом возрасте такой чести удостаивался только нынешний ветеран «матрасников» Хименес. Хотя, справедливости ради, стоит признать: хозяева устроили мощную ротацию состава, что дало возможность защитнику Рейнилдо забить первый гол в ла лиге.
Получившим паузу перед дерби с «Реалом» Гризманну, Де Паулю, Коке и другим лидерам пришлось вступать в игру по ходу второго тайма, когда стало понятно, что без них вернуть себе преимущество после удара Альваро Гарсии, сравнявшего счет, не получается. Правда, и появление звезд не испугало «Райо». Больше того — «пчелы» сами имели несколько отличных моментов.
Но все же сдержать Депая, отличившегося в третьем матче подряд, гостям не удалось. Если первый гол Мемфиса отменил определивший сантиметровый офсайд ВАР, то на 90-й минуте, когда голландец вылетел под передачу Гризманна, придраться оказалось не к чему. Хотя гости считали, что француз нарушил правила в начальной стадии атаки, а чересчур эмоционального главного тренера Франсиско судье пришлось удались со скамейки. «Атлетико» с его сумасшедшим характером по-прежнему идет в таблице вровень с «Барселоной».
7 раз попадал в этом сезоне в каркас ворота самый невезучий игрок АПЛ — нападающий «Ливерпуля» Нуньес.
9 голов забили в текущем чемпионате Испании выходившие на замену футболисты «Барселоны», которая лидирует в ла лиге по данному показателю вместе с «Реалом» и «Жироной».
10 лет спустя «Кайзерслаутерн» снова вышел в полуфинал Кубка Германии в статусе команды второй бундеслиги. Прежде такое удавалось только «Гамбургу».
400 матчей провел за «Атлетико» нападающий Корреа. Аргентинец стал лишь вторым иностранцем, добравшимся до данной отметки после голкипера Облака (424 игры).
Автор: Андрей Кузичев