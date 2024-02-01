Гвардиола прокомментировал решение Хави покинуть пост главного тренера «Барселоны»

«По моему опыту, мы не можем сравнивать давление, которое мы испытываем в Англии с Испанией. Там в тысячу раз жёстче. Шесть пресс-конференций в неделю, много игр. Давление, которое вы чувствуете в “Барселоне”, несопоставимо, чем где-нибудь ещё», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в своей социальной сети X (ранее Twitter).