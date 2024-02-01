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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
06:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселоне» предложили услуги Жозе Моуринью

Жорже Мендеш, агент бывшего главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью предложил услуги своего клиента «Барселоне», сообщает Аbc.es.

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Источник: Reuters

По данным источника, Мендеш готов уладить финансовые разногласия, которые могут возникнуть при обсуждении возможного сотрудничества между «Барселоной» и Моуринью.

Также отмечается, что возможной проблемой может стать то, что Моуринью в своё время возглавлял «Реал» и у многих испанских болельщиков ассоциируется именно с этим клубом.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона.

Моуринью, в свою очередь, 16 января, покинул пост главного тренера «Рома», который занимал с 2021 года.

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