Формат Кубка Казахстана будет изменен из-за нового турнира

Турнир, как и в прошлом сезоне, будет состоять из пяти раундов (предварительный этап, ⅛ финала, ¼ финала, ½ финала и финал). С одним лишь изменением: начиная с ⅛ финала противостояния будут состоять из одного матча. Финал пройдет в сентябре на нейтральной территории.