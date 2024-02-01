Формат Кубка Казахстана будет изменен из-за нового турнира
Формат проведения Кубка Казахстана по футболу будет изменен в этому году, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Формат проведения Кубка Казахстана по футболу будет изменен в этому году, передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Турнир, как и в прошлом сезоне, будет состоять из пяти раундов (предварительный этап, ⅛ финала, ¼ финала, ½ финала и финал). С одним лишь изменением: начиная с ⅛ финала противостояния будут состоять из одного матча. Финал пройдет в сентябре на нейтральной территории.
Уменьшение количества игр связано с проведением нового турнира — Кубка лиги.