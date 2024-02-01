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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Матч за футбольный Суперкубок Беларуси пройдет 2 марта в Солигорске

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый футбольный сезон в Беларуси откроется матчем за Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
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Источник: БЕЛТА

Поединок за первый трофей 2024 года между чемпионами страны футболистами минского «Динамо» и обладателем Кубка страны жодинским «Торпедо-БелАЗом» состоится 2 марта на искусственном поле стадиона «Шахтер» в Солигорске. Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского «Динамо», два — у солигорского «Шахтера», один раз трофей завоевали футболисты «Гомеля».

Матч за Суперкубок среди женских команд между состоится 10 марта на поле ФК «Минск». Хозяйки сыграют со столичным «Динамо-БГУФК». Динамовская дружина в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, а их соперницы завоевали серебро и играли в кубковом финале. Футболистки «Минска» 6 раз были обладательницами Суперкубка, по три раза им владели «Динамо-БГУФК» и столичная «Зорка-БДУ», два трофея у «Бобруйчанки».

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