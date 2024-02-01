Матч за футбольный Суперкубок Беларуси пройдет 2 марта в Солигорске

Поединок за первый трофей 2024 года между чемпионами страны футболистами минского «Динамо» и обладателем Кубка страны жодинским «Торпедо-БелАЗом» состоится 2 марта на искусственном поле стадиона «Шахтер» в Солигорске. Розыгрыш Суперкубка проводится с 2010 года. Борисовский БАТЭ становился его обладателем восемь раз, три победы у брестского «Динамо», два — у солигорского «Шахтера», один раз трофей завоевали футболисты «Гомеля».



Матч за Суперкубок среди женских команд между состоится 10 марта на поле ФК «Минск». Хозяйки сыграют со столичным «Динамо-БГУФК». Динамовская дружина в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны, а их соперницы завоевали серебро и играли в кубковом финале. Футболистки «Минска» 6 раз были обладательницами Суперкубка, по три раза им владели «Динамо-БГУФК» и столичная «Зорка-БДУ», два трофея у «Бобруйчанки».