Защитник «Аль-Насра» Ляпорт забил со своей половины поля в матче против «Интер Майами»
Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт дальним ударом забил в ворота «Интер Майами» в товарищеском матче, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт дальним ударом забил в ворота «Интер Майами» в товарищеском матче, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Аль-Наср» громит «Интер Майами» к середине первого тайма — 3:0.
На 12-й минуте 29-летний испанец пробил со своей половины поля в момент, когда голкипер команды МЛС Дрейк Каллендер далеко вышел из ворот. Матч залетел за спину вратарю и попал в сетку.