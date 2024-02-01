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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Аль-Насра» Ляпорт забил со своей половины поля в матче против «Интер Майами»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт дальним ударом забил в ворота «Интер Майами» в товарищеском матче, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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«Аль-Наср» громит «Интер Майами» к середине первого тайма — 3:0.

На 12-й минуте 29-летний испанец пробил со своей половины поля в момент, когда голкипер команды МЛС Дрейк Каллендер далеко вышел из ворот. Матч залетел за спину вратарю и попал в сетку.

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