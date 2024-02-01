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22:04 (мск), источник: Vesti.kz

Абат Аймбетов официально перешел в европейский клуб

Турецкий клуб «Адана Демирспор» подписал контракт с нападающим «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Абатом Аймбетовым, передают Vesti.kz.

Астана
Адана Демирспор
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Источник: Соцсети

По информации пресс-службы «Аданы Демирспора», соглашение заключено на 1,5 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

«Добро пожаловать в нашу семью! Желаем успехов!», — говорится в сообщении клуба.

«Адана Демирспор» идет на восьмом месте в таблице Суперлиги, набрав 31 балл в 23 матчах. Казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Турции.

В карьере Абата также были «Кайрат» и «Актобе».

В прошлом сезоне форвард провел за «Астану» 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

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