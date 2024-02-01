Абат Аймбетов официально перешел в европейский клуб
Турецкий клуб «Адана Демирспор» подписал контракт с нападающим «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Абатом Аймбетовым, передают Vesti.kz.
Астана
Адана Демирспор
Турецкий клуб «Адана Демирспор» подписал контракт с нападающим «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Абатом Аймбетовым, передают Vesti.kz.
По информации пресс-службы «Аданы Демирспора», соглашение заключено на 1,5 года с опцией возможного продления еще на один сезон.
«Добро пожаловать в нашу семью! Желаем успехов!», — говорится в сообщении клуба.
«Адана Демирспор» идет на восьмом месте в таблице Суперлиги, набрав 31 балл в 23 матчах. Казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Турции.
В карьере Абата также были «Кайрат» и «Актобе».
В прошлом сезоне форвард провел за «Астану» 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.