Абат Аймбетов официально перешел в европейский клуб

Источник: Соцсети

По информации пресс-службы «Аданы Демирспора», соглашение заключено на 1,5 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

«Добро пожаловать в нашу семью! Желаем успехов!», — говорится в сообщении клуба.

«Адана Демирспор» идет на восьмом месте в таблице Суперлиги, набрав 31 балл в 23 матчах. Казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Турции.

В карьере Абата также были «Кайрат» и «Актобе».