Великий развод от Саудовской Аравии. Так на Месси и Роналду ещё не зарабатывали!

Обещанный «последний танец» с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси не состоялся. Товарищескую встречу между «Аль-Насром» и «Интер Майами» португалец пропустил. Роналду не успел восстановиться от травмы и в этот вечер занял место на трибунах стадиона в Эр-Рияде. Возможное отсутствие Криштиану прогнозировалось, но организаторы скрывали информацию фактически до последнего дня. В результате заработали на продаже билетов гигантские деньги — € 12 млн.

Несмотря на вынужденный отказ Роналду от «танца» с Месси, болельщики всё же заполнили арену. Пришли посмотреть хотя бы на то, как спляшет Лео. Однако перед самым началом матча появилась новость об аргентинце, которая шокировала всех. Стало известно, что и Месси нет в заявке! Назревал громкий скандал. То ли кто-то из больших боссов Саудовской Аравии вмешался в ситуацию, то ли просто ошибка была в протоколе, но Лео в последний момент внезапно попал в число запасных и оказался на скамейке.

Вообще было на кого посмотреть и без Роналду с Месси. У «Аль-Насра» вышли Давид Оспина, Эмерик Лапорт, Алекс Теллес, Марсело Брозович, Отавио, Андерсон Талиска. За «Интер Майами» сыграли Жорди Альба, Серхио Бускетс, Луис Суарес.

Тем не менее вместо грандиозного шоу «Аль-Наср» с «Интер Майами» всё-таки устроили большой цирк. В первую четверть часа гости из Америки комично выглядели на поле: теряли все мячи, допускали простые ошибки и позволяли хозяевам делать что угодно. Отавио уже на третьей минуте забил ударом под перекладину с паса Брозовича — португальцу дали совершить три касания в штрафной.

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Вскоре после этого Талиска сделал счёт 2:0, завершив красивую комбинацию «Аль-Насра», самым ярким элементом которой стал чудо-пас пяткой от Отавио.

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А потом и вовсе случилось то, что заставило смеяться сквозь слёзы. Лапорт отправил мяч в сетку ударом со штрафного… со своей половины! Вратаря Дрейка Коллендера почему-то настолько далеко вынесло из ворот, что экс-защитник «Манчестер Сити» решился на рискованный трюк.

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Сделав счёт 3:0, «Аль-Наср» утолил голод, и ураганный темп с прессингом от хозяев сменился спокойным футболом.

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Довольный Роналду улыбался на трибуне, Месси, казалось, недоумевал от игры своей команды. Травму на ровном месте получил голкипер Оспина. Зато эмоций на поле стало только больше, однажды едва не дошло до драки после грубого фола Навафа Аль-Бушала. Бускетс хотел оторвать голову саудовцу, а в итоге оба получили по жёлтой карточке от судьи. Кстати, обслуживать это представление позвали рефери-девушку — Эстер Штаубли из Швейцарии.

Ещё одна нелепость матча в Эр-Рияде — задержка второго тайма. Перерыв сильно затянулся. Может, звонили саудовскому принцу, обсуждали участие Месси в игре?

Так или иначе Лео продолжал скучать на скамейке, а второй тайм начался для «Интер Майами» так же, как и первый. С гола «Аль-Насра». Опять начудил бедолага Коллендер: голкипер «привёз» пенальти, который реализовал Талиска.

Фанаты оживились, когда Месси отправился разминаться, а тем временем продолжилось избиение его команды. Нападающий «Аль-Насра» Маран забил пятый гол, когда игроки «Интер Майами» дважды проиграли воздушные дуэли в своей штрафной после углового. Затем Талиска положил шестой мяч, реализовав выход один на один, причём этот эпизод проверял VAR. В товарищеской-то игре! Судя по повтору, бразилец мог оказаться в положении вне игры, но VAR был саудовским и хозяев не обидели — решение Штаубли об офсайде отменили.

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«Интер Майами» отсутствовал на поле, как Роналду. А Месси всё же выпустили ради развлечения фанатов в самой концовке. Люди заплатили большие деньги, чтобы увидеть 10 минут игры Лео. Одна закидушка на фланг и хождение по полю (в основном в центральном круге) пешком при счёте 0:6.

Такой вот получился «последний танец» в Эр-Рияде. Организаторам матча из Саудовской Аравии удался, возможно, величайший развод болельщиков за все времена. В историю футбола он войдёт так же, как, например, продажа мошенником Люстигом Эйфелевой башни или покупка голландцами у индейцев территории острова Манхэттен в обмен на бусы и прочие безделушки.