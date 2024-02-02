«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе

Пресс-служба «Королевского клуба» опубликовала в социальной сети видео, на котором демонстрируется дата «2 февраля», а также надпись «новый». Стоит отметить, что в ролике «Реала» присутствует пасхалка. В левом нижнем углу есть тень, где изображена небольшая черепашка. Отметим, что нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе неоднократно сравнивали с черепашкой-ниндзя из знаменитого мультсериала и фильма из-за схожей внешности.