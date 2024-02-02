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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
08:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави рассказал, почему его решение покинуть «Барселону» было правильным

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал главную положительную сторону своего решения покинуть команду по окончании сезона.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Нам нужна была реакция. Думаю, это была одна из тех причин, по которой моё решение было правильным. Нам нужно было объединить команду, мой уход помог это осуществить. Сейчас футболисты и болельщики ощущают семейную атмосферу», — приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 47 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 10 очков.

Ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).

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