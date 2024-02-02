Хави рассказал, почему его решение покинуть «Барселону» было правильным

«Нам нужна была реакция. Думаю, это была одна из тех причин, по которой моё решение было правильным. Нам нужно было объединить команду, мой уход помог это осуществить. Сейчас футболисты и болельщики ощущают семейную атмосферу», — приводит слова Хави Marca.