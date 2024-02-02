Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1.02
Хетафе
Реал
02
Футбол. Зарубежный
1.02
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
34
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
1.02
Хетафе
Реал
02
31.01
Атлетико
Райо Вальекано
21
30.01
Барселона
Осасуна
10
29.01
Хетафе
Гранада
20
28.01
Атлетико
Валенсия
20
28.01
Севилья
Осасуна
11
28.01
Кадис
Атлетик
00
28.01
Сельта
Жирона
01
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави покинет «Барсу» летом, но кто его заменит? Есть несколько кандидатов

Список весьма обширный.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Хави покинет «Барсу» летом, но кто его заменит? Есть несколько кандидатов | Источник: Спорт-Экспресс

Юрген Клопп открыл настоящий ящик Пандоры, объявив о скором уходе из «Ливерпуля», — примеру немца уже последовал Хави, который летом также покинет «Барселону». Теперь главной забавой футбольного сообщества стало сватовство именитых и не очень тренеров, которые летом могут занять их посты.

С «Ливерпулем» более-менее понятно: главным фаворитом на пост нового тренера называют Хаби Алонсо. А вот кто сменит Хави? Этот вопрос гораздо более сложен и интересен.

Ханс-Дитер Флик

Источник: AP 2023

Флик стал главным тренерским открытием последних лет. Немец подхватил болезненную «Баварию» Нико Ковача и переделал в убийственную прессинг-машину, которая в шикарном стиле взяла требл в сезоне-2019/20. Затем мюнхенцы взяли все суперкубки и бундеслигу, хотя из Лиги чемпионов и Кубка Германии вылетели раньше приемлемого для топ-клуба срока. В итоге Флик покинул команду, но не из-за турнирных результатов, а по причине ссоры с руководством.

Немец показал себя мощным тренером, который умеет поддерживать дисциплину и строить командный футбол, при этом не связывая ноги игрокам. При нем Левандовски показывал лучшую игру в карьере, а Киммих, Горецка, Сане и Гнабри вышли на новый уровень. Также Флик умеет работать с молодежью: именно он открыл миру Джамала Мусиалу.

Сейчас Ханси сидит без работы после увольнения из сборной Германии. При нем бундестим неожиданно провалила ЧМ-2022 и товарищеские матчи перед стартом домашнего Евро-2024. Но списывать Флика со счетов не стоит: в немецкой команде последние годы творятся странные вещи, у сменившего Флика Нагельсманна дела идут не лучше.

Жозе Моуринью

Источник: Reuters

Казалось, абсолютно фантастичный вариант, но Жозе уже работал в Каталонии: в конце 90-х был переводчиком у Бобби Робсона и пару раз даже подменял англичанина на маловажных играх. Позже пути Моура и Робсона разошлись — Жозе покорил весь мир работой в «Порту» и «Челси» и едва не вернулся в «Барсу» в 2008-м, но тогдашний тренер второй команды Пеп Гвардиола покорил президента Лапорту на собеседовании.

Да, после этого была работа в Мадриде, и, может быть, праймовый Моуринью отверг бы предложение из Каталонии: португалец умеет влюблять в себя болельщиков и захотел бы сохранить связь с мадридистами. Однако нынешний Жозе уже поработал в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» (конкурентах «Челси»), а также в «Роме» (конкуренте «Интера»), поэтому каталонское продолжение карьеры не кажется нереальным.

Думается, Лапорта тоже не откажется от возможности пригласить Моуринью. Во-первых, это дополнительный медиапиар, что поможет привлечь больше спонсоров и денег. Во-вторых, президент клуба одержим мгновенными трофеями и возможностью снова взять Лигу чемпионов. А Жозе показал, что способен удовлетворять трофейные потребности в самых сложных командах: с «МЮ» он выиграл Лигу Европы и Кубок лиги, с «Ромой» — Лигу конференций и был в шаге от Лиги Европы. Портфолио «испачкал» «Тоттенхэм», который предательски уволил тренера перед финалом Кубка лиги.

Другой момент — неимоверный прессинг от СМИ и фанатов, с которым обязательно столкнется будущий тренер «Барселоны». А мы знаем, что никто из ныне живущих коучей не справляется с давлением лучше Жозе.

Микель Артета

Источник: Reuters

Зарубежные СМИ уже пустили в массы слух, что летом Артета готов покинуть Лондон ради работы в «Барселоне», где он и начинал игровую карьеру. Микель вскоре опроверг информацию, но кто знает — Артета вернул былое величие «Арсеналу», команде-побратиму «Барселоны». Их связывает любовь к позиционной игре, владению мячом и техничным полузащитникам. В плане построения игры у баска не будет много проблем.

К тому же Микель показал себя авторитарным тренером, который без сожаления избавляется от проблемных игроков (так он выдавил из «Арсенала» Обамеянга, который затем уехал в Барселону) и не боится чистки состава. Но в «Барсе» нет скандалистов и других игроков, которые могут подорвать авторитет Артеты.

Проблемы могут быть с результатами. За четыре года Микель выиграл лишь Кубок Англии. И то это случилось ковидным летом 2020-го, когда в футболе творились аномальные вещи, а «Арсенал» немыслимым чудом прошел «Манчестер Сити» в полуфинале турнира. Есть ощущение, что у Артеты проблемы с игрой на несколько фронтов: в прошлом сезоне лондонцы так хотели выиграть АПЛ, что очень рано вылетели из кубков. Жертвы в итоге не помогли, а в этом сезоне «Арсенал», кажется, снова не выиграет премьер-лигу: все из-за ужасного декабря и мощной формы конкурентов.

Пеп Гвардиола

Источник: Reuters

Если не получится позвать ученика, то можно пригласить учителя. В 2008-м Гвардиола возглавил команду в роли новичка, а сейчас является живой легендой футбола и самым влиятельным тренером мира. За 12 лет он усовершенствовал свой стиль и построил команду-династию в Англии.

Лапорта точно не пожалеет денег на Пепа и с радостью активирует всевозможные рычаги для его приглашения. Проблема в том, что это не очень нужно Гвардиоле. С большой вероятностью после «Сити» он либо переключится на сборную Испании, либо вообще уйдет из футбола. Гвардиола сильно заботится об имидже и наследии, деньги его не интересуют. Поэтому он и ушел из «Барселоны» в 2012-м, хотя годом ранее взял требл. Просто почувствовал, что держать марку не получится и лучше уйти красиво (плюс ходили слухи о конфликте с руководством).

Ситуация осложнилась после недавних комментариев Пепа: «По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в Испании. Там оно в тысячу раз сильнее. Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей. Давление, которое приходится испытывать в “Барселоне”, не сравнится ни с чем». Похоже, совсем без шансов.

Рафаэль Маркес

Источник: AP 2023

Еще один экс-игрок каталонцев. Маркес провел в клубе семь лет, застал эпоху Пепа, а с 2022-го тренирует «Барселону Б». Статистика не впечатляет: 44% побед в 61 матче. С другой стороны, Гвардиола, работая в дубле, тоже не блистал результатами. Рафаэль поработал с такими игроками, как Ильяс Ахомаш (сейчас играет в «Вильярреале» и забил каталонцам в недавнем матче) и Пабло Торре (сейчас в «Жироне»).

Мексиканец уже заявил о мечте возглавить первую команду, но кажется, что Лапорта прибегнет к этому варианту в самом крайнем случае. Во-первых, руководство разозлили подобные комментарии сразу после новости об уходе Хави. Во-вторых, смотрят в сторону более опытных тренеров.

Томас Тухель

Источник: Reuters

Немец показал себя высококвалифицированным, но очень специфическим тренером. Эдакий немецкий Антонио Конте: постоянно нуждается в трансферах и ругается с руководством. Но если сходятся звезды, Тухель проявляет себя во всей красе: эффектно заменил Клоппа в дортмундской «Боруссии» и с ноги влетел в тонувший «Челси», выиграв Лигу чемпионов. Такие Лапорте нужны.

В «Баварии» у Томаса не складывается: с первой попытки упустить бундеслигу не получилось, так что может исправиться в этом году, отдав титул «Байеру». А еще мюнхенцы вылетели из Кубка Германии от «Саарбрюккена». Тухель тем временем требует укрепления защиты и центра поля плюс ругается с лидерами. Совладает ли с ним Лапорта в случае приглашения — большой вопрос.

Иманол Альгуасиль

Источник: AP 2023

Иманол ставит классический испанский футбол в «Реал Сосьедад», поэтому точно понравится болельщикам «Барселоны». Однако недавно в Каталонии был такой же тренер — Кике Сетьен. Он также обожал владение мячом в 70% и обещал вернуть «Барсе» фирменный футбол, но не вышло. В пользу Альгуасиля говорит победа в Кубке Испании и прагматизм. Иманол отталкивается от футболистов, ищет им лучшую позицию и роль, а также умеет переключать команду на разные схемы.

Еще баск классно раскрывает игроков и любит молодежь. Именно при нем Такефуса Кубо превратился из вечно перспективного юнца в одну из звезд ла лиги, а Мерино, Субименди, Мендес и Барренечеа стали лакомыми кусками для топ-клубов.

Мичел

Источник: AP 2023

В конце сезона Мичел может стать легендой, выиграв ла лигу со скромной «Жироной». Просто вдумайтесь: команда, которая недавно играла в сегунде, сейчас идет на первом месте с одним поражением в 22 турах. Да еще и показывая прекрасный футбол.

Мичел разработал прекрасную команду из молодежи и середняков, которые были не нужны топам. Гассанига несколько лет сидел в запасе клубов АПЛ, Порту ничем не выделялся в «Сосьедаде», Эрика Гарсию вообще не поняли в «Барселоне», Гутьеррес был не нужен «Реалу», а Блинд поругался с «Аяксом» и не знал, как быть дальше. К ним присоединились Цыганков и Довбик, которые, как оказалось, ранее упустили возможность уехать в Европу, а также перспективные бразильцы Савио и Коуту из системы «Сити».

С этой командой Мичел начал творить историю. Неизвестно, чем она закончится, но тренер теперь точно на карандаше у топ-клубов. «Барселоне» он может пригодиться и как эксперт по «Реалу»: в прошлом сезоне ни разу не проиграл мадридцам, однажды даже обыграл их 4:2. Может, хотя бы с ним каталонцам удастся прервать кошмарную серию.

Артем Никулин

 Тутберидзе высказалась по делу Валиевой. В истории фигуристки появилось еще одно обстоятельство
У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь