Хави покинет «Барсу» летом, но кто его заменит? Есть несколько кандидатов | Источник: Спорт-Экспресс

Юрген Клопп открыл настоящий ящик Пандоры, объявив о скором уходе из «Ливерпуля», — примеру немца уже последовал Хави, который летом также покинет «Барселону». Теперь главной забавой футбольного сообщества стало сватовство именитых и не очень тренеров, которые летом могут занять их посты.

С «Ливерпулем» более-менее понятно: главным фаворитом на пост нового тренера называют Хаби Алонсо. А вот кто сменит Хави? Этот вопрос гораздо более сложен и интересен.

Ханс-Дитер Флик

Флик стал главным тренерским открытием последних лет. Немец подхватил болезненную «Баварию» Нико Ковача и переделал в убийственную прессинг-машину, которая в шикарном стиле взяла требл в сезоне-2019/20. Затем мюнхенцы взяли все суперкубки и бундеслигу, хотя из Лиги чемпионов и Кубка Германии вылетели раньше приемлемого для топ-клуба срока. В итоге Флик покинул команду, но не из-за турнирных результатов, а по причине ссоры с руководством.

Немец показал себя мощным тренером, который умеет поддерживать дисциплину и строить командный футбол, при этом не связывая ноги игрокам. При нем Левандовски показывал лучшую игру в карьере, а Киммих, Горецка, Сане и Гнабри вышли на новый уровень. Также Флик умеет работать с молодежью: именно он открыл миру Джамала Мусиалу.

Сейчас Ханси сидит без работы после увольнения из сборной Германии. При нем бундестим неожиданно провалила ЧМ-2022 и товарищеские матчи перед стартом домашнего Евро-2024. Но списывать Флика со счетов не стоит: в немецкой команде последние годы творятся странные вещи, у сменившего Флика Нагельсманна дела идут не лучше.

Жозе Моуринью

Казалось, абсолютно фантастичный вариант, но Жозе уже работал в Каталонии: в конце 90-х был переводчиком у Бобби Робсона и пару раз даже подменял англичанина на маловажных играх. Позже пути Моура и Робсона разошлись — Жозе покорил весь мир работой в «Порту» и «Челси» и едва не вернулся в «Барсу» в 2008-м, но тогдашний тренер второй команды Пеп Гвардиола покорил президента Лапорту на собеседовании.

Да, после этого была работа в Мадриде, и, может быть, праймовый Моуринью отверг бы предложение из Каталонии: португалец умеет влюблять в себя болельщиков и захотел бы сохранить связь с мадридистами. Однако нынешний Жозе уже поработал в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» (конкурентах «Челси»), а также в «Роме» (конкуренте «Интера»), поэтому каталонское продолжение карьеры не кажется нереальным.

Думается, Лапорта тоже не откажется от возможности пригласить Моуринью. Во-первых, это дополнительный медиапиар, что поможет привлечь больше спонсоров и денег. Во-вторых, президент клуба одержим мгновенными трофеями и возможностью снова взять Лигу чемпионов. А Жозе показал, что способен удовлетворять трофейные потребности в самых сложных командах: с «МЮ» он выиграл Лигу Европы и Кубок лиги, с «Ромой» — Лигу конференций и был в шаге от Лиги Европы. Портфолио «испачкал» «Тоттенхэм», который предательски уволил тренера перед финалом Кубка лиги.

Другой момент — неимоверный прессинг от СМИ и фанатов, с которым обязательно столкнется будущий тренер «Барселоны». А мы знаем, что никто из ныне живущих коучей не справляется с давлением лучше Жозе.

Микель Артета

Зарубежные СМИ уже пустили в массы слух, что летом Артета готов покинуть Лондон ради работы в «Барселоне», где он и начинал игровую карьеру. Микель вскоре опроверг информацию, но кто знает — Артета вернул былое величие «Арсеналу», команде-побратиму «Барселоны». Их связывает любовь к позиционной игре, владению мячом и техничным полузащитникам. В плане построения игры у баска не будет много проблем.

К тому же Микель показал себя авторитарным тренером, который без сожаления избавляется от проблемных игроков (так он выдавил из «Арсенала» Обамеянга, который затем уехал в Барселону) и не боится чистки состава. Но в «Барсе» нет скандалистов и других игроков, которые могут подорвать авторитет Артеты.

Проблемы могут быть с результатами. За четыре года Микель выиграл лишь Кубок Англии. И то это случилось ковидным летом 2020-го, когда в футболе творились аномальные вещи, а «Арсенал» немыслимым чудом прошел «Манчестер Сити» в полуфинале турнира. Есть ощущение, что у Артеты проблемы с игрой на несколько фронтов: в прошлом сезоне лондонцы так хотели выиграть АПЛ, что очень рано вылетели из кубков. Жертвы в итоге не помогли, а в этом сезоне «Арсенал», кажется, снова не выиграет премьер-лигу: все из-за ужасного декабря и мощной формы конкурентов.

Пеп Гвардиола

Если не получится позвать ученика, то можно пригласить учителя. В 2008-м Гвардиола возглавил команду в роли новичка, а сейчас является живой легендой футбола и самым влиятельным тренером мира. За 12 лет он усовершенствовал свой стиль и построил команду-династию в Англии.

Лапорта точно не пожалеет денег на Пепа и с радостью активирует всевозможные рычаги для его приглашения. Проблема в том, что это не очень нужно Гвардиоле. С большой вероятностью после «Сити» он либо переключится на сборную Испании, либо вообще уйдет из футбола. Гвардиола сильно заботится об имидже и наследии, деньги его не интересуют. Поэтому он и ушел из «Барселоны» в 2012-м, хотя годом ранее взял требл. Просто почувствовал, что держать марку не получится и лучше уйти красиво (плюс ходили слухи о конфликте с руководством).

Ситуация осложнилась после недавних комментариев Пепа: «По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в Испании. Там оно в тысячу раз сильнее. Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей. Давление, которое приходится испытывать в “Барселоне”, не сравнится ни с чем». Похоже, совсем без шансов.

Рафаэль Маркес

Еще один экс-игрок каталонцев. Маркес провел в клубе семь лет, застал эпоху Пепа, а с 2022-го тренирует «Барселону Б». Статистика не впечатляет: 44% побед в 61 матче. С другой стороны, Гвардиола, работая в дубле, тоже не блистал результатами. Рафаэль поработал с такими игроками, как Ильяс Ахомаш (сейчас играет в «Вильярреале» и забил каталонцам в недавнем матче) и Пабло Торре (сейчас в «Жироне»).

Мексиканец уже заявил о мечте возглавить первую команду, но кажется, что Лапорта прибегнет к этому варианту в самом крайнем случае. Во-первых, руководство разозлили подобные комментарии сразу после новости об уходе Хави. Во-вторых, смотрят в сторону более опытных тренеров.

Томас Тухель

Немец показал себя высококвалифицированным, но очень специфическим тренером. Эдакий немецкий Антонио Конте: постоянно нуждается в трансферах и ругается с руководством. Но если сходятся звезды, Тухель проявляет себя во всей красе: эффектно заменил Клоппа в дортмундской «Боруссии» и с ноги влетел в тонувший «Челси», выиграв Лигу чемпионов. Такие Лапорте нужны.

В «Баварии» у Томаса не складывается: с первой попытки упустить бундеслигу не получилось, так что может исправиться в этом году, отдав титул «Байеру». А еще мюнхенцы вылетели из Кубка Германии от «Саарбрюккена». Тухель тем временем требует укрепления защиты и центра поля плюс ругается с лидерами. Совладает ли с ним Лапорта в случае приглашения — большой вопрос.

Иманол Альгуасиль

Иманол ставит классический испанский футбол в «Реал Сосьедад», поэтому точно понравится болельщикам «Барселоны». Однако недавно в Каталонии был такой же тренер — Кике Сетьен. Он также обожал владение мячом в 70% и обещал вернуть «Барсе» фирменный футбол, но не вышло. В пользу Альгуасиля говорит победа в Кубке Испании и прагматизм. Иманол отталкивается от футболистов, ищет им лучшую позицию и роль, а также умеет переключать команду на разные схемы.

Еще баск классно раскрывает игроков и любит молодежь. Именно при нем Такефуса Кубо превратился из вечно перспективного юнца в одну из звезд ла лиги, а Мерино, Субименди, Мендес и Барренечеа стали лакомыми кусками для топ-клубов.

Мичел

В конце сезона Мичел может стать легендой, выиграв ла лигу со скромной «Жироной». Просто вдумайтесь: команда, которая недавно играла в сегунде, сейчас идет на первом месте с одним поражением в 22 турах. Да еще и показывая прекрасный футбол.

Мичел разработал прекрасную команду из молодежи и середняков, которые были не нужны топам. Гассанига несколько лет сидел в запасе клубов АПЛ, Порту ничем не выделялся в «Сосьедаде», Эрика Гарсию вообще не поняли в «Барселоне», Гутьеррес был не нужен «Реалу», а Блинд поругался с «Аяксом» и не знал, как быть дальше. К ним присоединились Цыганков и Довбик, которые, как оказалось, ранее упустили возможность уехать в Европу, а также перспективные бразильцы Савио и Коуту из системы «Сити».

С этой командой Мичел начал творить историю. Неизвестно, чем она закончится, но тренер теперь точно на карандаше у топ-клубов. «Барселоне» он может пригодиться и как эксперт по «Реалу»: в прошлом сезоне ни разу не проиграл мадридцам, однажды даже обыграл их 4:2. Может, хотя бы с ним каталонцам удастся прервать кошмарную серию.