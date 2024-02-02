Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
3.02
Валенсия
Альмерия
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
29.01
Салернитана
Рома
12
28.01
Фиорентина
Интер
01
28.01
Лацио
Наполи
00
28.01
Монца
Сассуоло
10
28.01
Верона
Фрозиноне
11
28.01
Дженоа
Лечче
21
27.01
Милан
Болонья
22
27.01
Ювентус
Эмполи
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира перешел в команду, занимающую последнее место в Серии А

«Салернитана» объявила о переходе чемпиона мира Боатенга.

Салернитана
Лион
Бавария
ГерманияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Салернитана"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Итальянская «Салернитана» на своей странице в соцсети Х объявила о переходе чемпиона мира по футболу в составе сборной Германии Джерома Боатенга.

35-летний защитник подписал соглашение до июня 2024 года и будет выступать под 5-м номером.

Его последним клубом был французский «Лион», который он покинул в июле 2023 года. Также Боатенг с 2011 по 2021 год выступал за «Баварию», в составе которой стал девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2014 году он выиграл в составе сборной Германии чемпионат мира.

 Бойца ММА застрелили в Махачкале: что известно о зверском убийстве
РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по Валиевой
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь