Чемпион мира перешел в команду, занимающую последнее место в Серии А

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Итальянская «Салернитана» на своей странице в соцсети Х объявила о переходе чемпиона мира по футболу в составе сборной Германии Джерома Боатенга.

Его последним клубом был французский «Лион», который он покинул в июле 2023 года. Также Боатенг с 2011 по 2021 год выступал за «Баварию», в составе которой стал девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2014 году он выиграл в составе сборной Германии чемпионат мира.