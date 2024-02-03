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13:48 (мск), источник: Sport24

Энрике: Задача «ПСЖ» — выиграть все трофеи 1 июня. Вот такие мы смелые

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен выиграть все трофеи в текущем сезоне.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Лига чемпионов? Через 12 дней мы все, может, умрем. Лига чемпионов [сейчас] мне неинтересна — думаю о кубковом матче с “Брестом”, для нас это финал.

Нашел способ, чтобы команда прогрессировала? В марте будет хуже, в апреле — лучше, в мае — не так хорошо, в июне — лучше. Задача — к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые», — приводит слова Энрике L'Équipe.

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