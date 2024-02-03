Энрике: Задача «ПСЖ» — выиграть все трофеи 1 июня. Вот такие мы смелые

«Лига чемпионов? Через 12 дней мы все, может, умрем. Лига чемпионов [сейчас] мне неинтересна — думаю о кубковом матче с “Брестом”, для нас это финал.



Нашел способ, чтобы команда прогрессировала? В марте будет хуже, в апреле — лучше, в мае — не так хорошо, в июне — лучше. Задача — к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые», — приводит слова Энрике L'Équipe.