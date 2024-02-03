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18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Барселоне» невозможно наслаждаться футболом, заявил Хави

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Возглавляющий испанскую «Барселону» Хави заявил, что на посту главного тренера «сине-гранатовых» невозможно наслаждаться футболом из-за постоянного давления.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

27 января в матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома уступила «Вильярреалу» (3:5). На пресс-конференции после матча Хави объявил, что после завершения сезона покинет команду. Позднее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что принимает выбор специалиста.

«Я ухожу, проработав здесь два с половиной года. Я считаю, что процесс работы в “Барселоне” того не стоит. Каждый день — это сражение, и это очень утомляет. Нет возможности наслаждаться повседневной жизнью. Я видел, как бывшим тренерам этого клуба приходилось непросто, даже когда они побеждали. На этой неделе я говорил об этом с Ягобой Аррасате (главный тренер “Осасуны” — ред.). Он сказал мне, что ему нравится его работа с понедельника по пятницу. Что ж, мне не нравится. В других странах, таких как Англия, Германия или Италия, вы можете наслаждаться процессом. А вот здесь, я так не думаю», — приводит слова Хави The Athletic.

Хави 44 года, он возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон. В прошлом сезоне он привел «сине-гранатовых» к чемпионству в Ла Лиге и победе в Суперкубке Испании.

Хави — воспитанник «Барселоны», выступал за основную команду с 1998 по 2015 год. В качестве футболиста стал с каталонцами восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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