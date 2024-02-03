В «Барселоне» невозможно наслаждаться футболом, заявил Хави

«Я ухожу, проработав здесь два с половиной года. Я считаю, что процесс работы в “Барселоне” того не стоит. Каждый день — это сражение, и это очень утомляет. Нет возможности наслаждаться повседневной жизнью. Я видел, как бывшим тренерам этого клуба приходилось непросто, даже когда они побеждали. На этой неделе я говорил об этом с Ягобой Аррасате (главный тренер “Осасуны” — ред.). Он сказал мне, что ему нравится его работа с понедельника по пятницу. Что ж, мне не нравится. В других странах, таких как Англия, Германия или Италия, вы можете наслаждаться процессом. А вот здесь, я так не думаю», — приводит слова Хави The Athletic.