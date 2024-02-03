«Тобол» подписал французского защитника с ростом 203 сантиметра

«Пап-Альюн Ндиайе — игрок “Тобола”. 25-летний французский защитник официально стал игроком “Тобола”.



Пап-Альюн Ндиайе родился во Франции в семье выходцев из Сенегала. В начале карьеры Ндиайе успел побывать в структурах французского “Валансьена” и итальянской “Болоньи”, выступая в U19.



В сезоне 2017 заключил контракт с испанским клубом “Лорка Депортива”. В 2019-м Ндиайе подписал контракт с украинской “Ворсклой”, а затем перешел в австрийский “Альтах”. В июле 2023 года Ндиайе подписал турецкий “Шанлыурфаспор”.



Пап-Альюн Ндиайе — защитник с ростом 203 см, но несмотря на свои габариты он довольно подвижный и быстрый для своих росто-весовых показателей. Пап-Альюн в случае необходимости способен сыграть и на фланге обороны, и на позиции опорного хавбека. К тому же силен в ведении единоборств, в том числе верховых», — пишет пресс-служба костанайцев.