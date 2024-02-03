«Бавария» победила «Боруссию» М, не позволив оторваться «Байеру»

Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

На 35-й минуте отличился защитник «Боруссии» Нико Эльведи. Ему ассистировал Теозон-Жордан Сибачо. В концовке первого тайма полузащитник «Баварии» Александар Павлович с передачи Томаса Мюллера сравнял счёт. На 70-й минуте нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. Через 16 минут защитник Маттейс де Лигт поставил точку в матче — 3:1.