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20:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист Мбаппе принял решение перейти в «Реал» по окончании сезона

Летом 2024 года у нападающего истекает контракт с «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ
Реал
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Источник: Reuters

ТАСС, 3 февраля. Французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение перейти из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По информации источника, сумма контракта Мбаппе с «Реалом» может быть самой крупной в истории клуба.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ вопрос о продлении контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести текущий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.

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