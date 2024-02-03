СМИ: футболист Мбаппе принял решение перейти в «Реал» по окончании сезона

ТАСС, 3 февраля. Французский нападающий Килиан Мбаппе принял решение перейти из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По информации источника, сумма контракта Мбаппе с «Реалом» может быть самой крупной в истории клуба.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ вопрос о продлении контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести текущий сезон в составе французского клуба.