«Барселона» бьется за Хави, Эмери снова в топ-4 АПЛ, «Байер» и «Бавария» победили за неделю до очной встречи

Англия: нескучный «Тоттенхэм»

Футбол Англия 2023/2024 Тур 23, 3.02.2024, 15:30 Эвертон 2 Тоттенхэм Хотспур 2

В нынешнем сезоне анонсы трансляций матчей «Тоттенхэма» можно маркировать меткой «Рекомендовано к просмотру». Скучно точно не будет независимо от исхода матча, а зрелище гарантировано даже в отсутствие сражающегося за Кубок Азии Сон Хын Мина. Без корейца в состав идеально вписался Вернер, а творчества средней линии добавило возвращение в строй Мэддисона. Вдобавок ко всему кураж поймал Ришарлисон, доведший свой лицевой счет до десяти голов.

Особенно впечатлило второе взятие ворот, когда Мэддисон переадресовал мяч бразильцу и тот пробил под перекладину. При этом Ришарлисон старался скрывать эмоции в игре против бывшей команды, которую он в свое время спасал на «Гудисон Парк» от вылета из АПЛ, но огорчил и в субботу, и в матче первого круга. Только двух голов «шпорам» для победы не хватило, так как в компенсированное время «Эвертон» отыгрался. «Ириски» напомнили о системной проблеме «шпор», а именно о неумении быть прагматичными. «Тоттенхэм» — худшая команда чемпионата по голам, пропущенным после 90-й минуты (8).

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 23, 3.02.2024, 20:30 Шеффилд Юнайтед 0 Астон Вилла 5

Фактически «Тоттенхэм» за неделю потерял все, что было нажито непосильным трудом. Речь о месте в топ-4, которое вернула себе спотыкающаяся в последнее время через тур «Астон Вилла». Команду Унаи Эмери словно прорвало, а несчастный «Шеффилд Юнайтед» попал под горячую руку. Четыре гола за первые полчаса — это был настоящий шторм. А таких крупных гостевых побед у бирмингемцев не случалось полтора десятка лет. И, естественно, самое активное участие в этом процессе принял Уоткинс. Первый игрок АПЛ, у которого в текущем сезоне двузначные показатели по голам и результативным передачам (11+10). Ну, а «Шеффилд» просто безнадежен. Такого количества пропущенных голов после 23 туров (59) не фиксировалось с сезона-1965/66.

Испания: удаление-фантом

Футбол Испания 2023/2024 Тур 23, 3.02.2024, 20:30 Алавес 1 Барселона 3

После заявления о своем уходе по окончании сезона Хави предположил, что игрокам теперь станет легче. Теория вообще-то спорная, но то, что обожающие тренера футболисты теперь сражаются персонально за него, сомнению не подлежит. Поэтому и выигрывает «Барселона» в матчах, где против нее если не все, то многое.

В гостях у «Алавеса» сине-гранатовым снова пришлось экспериментировать, выдвигая в опорную зону защитника Кристенсена. Баланса это не добавило, и хозяева в первом тайме выглядели в атаке ярче. Шесть ударов в створ по воротам каталонцев в первом тайме по ходу этого сезона еще никто не наносил, однако забил не соперник, а не отличавшийся в чемпионате с 10 декабря Левандовски. Два месяца поляк губил и более очевидные моменты, но тут изящно подсек мяч над вратарем.

Второй же в матче забитый мяч и вовсе состоялся после банального выноса, за который здорово зацепился Ямаль. Только поклонники «Барсы» даже не успели толком насладиться классной подачей Педри и не менее эффектным ударом с лета соавтора первого гола Гюндогана, так как гости и пропустили, и потеряли травмировавшегося немецкого хавбека. А вслед за ним — еще и Витора Роке, который снова забил сразу после выхода на замену, но отправился в раздевалку после второй желтой карточки. За что ее предъявили — не дал ответа ни один повтор, но что-то судье точно привиделось.

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Италия: Йович нашел свою команду?

Футбол Италия 2023/2024 Тур 23, 3.02.2024, 20:00 Фрозиноне 2 Милан 3

Последние матчи «Милана» — гарантированный триллер. С «Удинезе» еще на 82-й минуте россонери проигрывали, но успели и сравнять счет, и вырвать победу в компенсированное время (3:2). Неделю назад команда Стефано Пиоли сама лишилась победы над «Болоньей», получив в свои ворота пенальти на второй добавленной минуте (2:2). Теперь миланцы устроили качели в гостях у «Фрозиноне». Никакой легкости, которую можно было предположить после фирменного удара Жиру головой.

Хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед, когда Меньян ухитрился пропустить несильный удар в ближний угол. Это не первая ошибка француза за последнее время, которого явно задела история с расистскими оскорблениями. Но цена просчета в этот раз оказалась невысокой благодаря миланским палочкам-выручалочкам. Жиру, который сбросил мяч головой на Габбию, и вновь результативно вышедшему на замену Йовичу. На вопрос, зачем команде этот незабивной серб, с начала зимы Лука ответил пятью мячами, три из которых перевернули ход неблагоприятно складывавшихся матчей.

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Германия: 500 побед Мюллера

Футбол Германия 2023/2024 Тур 20, 3.02.2024, 17:30 Бавария 3 Боруссия М 1

Меняются тренеры и составы, но менхенгладбахская «Боруссия» регулярно доставляет проблемы «Баварии». В этот раз мюнхенцев неприятно удивил забивший нетипичный для защитника гол Эльведи. Швейцарец включился в прессинг в районе центрального круга на чужой половине поля, после чего дотащил мяч до штрафной и поразил ворота, получив обратный пас от Сьебатшу. У «Баварии» же в концовке первого тайма забил не кто-то из звезд, а отличившийся во втором туре подряд 19-летний полузащитник Павлович, который начинал сезон во второй команде «Баварии».

Его гол оказался очень важным, но все же не переломным, а ключевые моменты уже во втором тайме разделили несколько минут. Сначала отличный шанс упустил игрок гостей, затем грубо ошибся на выходе Николас, чем не преминул воспользоваться Кейн. Для Харри это 24-й гол в чемпионате. Еще шесть ударов, и он повторит рекорд легендарного Уве Зеелера, который ровно 60 лет назад наколотил 30 мячей в своем дебютном сезоне в бундеслиге. Перед визитом в Леверкузен отставание от лидера составляет два очка, а оказавшийся причастным к двум голам из трех Мюллер стал первым баварцем, в активе которого 500 победных матчей.

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Футбол Германия 2023/2024 Тур 20, 3.02.2024, 17:30 Дармштадт 0 Байер 2

С наступлением нового года каждый матч «Байера» превращается в испытание для нервной системы поклонников «аспириновых». Против «Аугсбурга» и «Лейпцига» леверкузенцы забили решающие мячи в компенсированное время, а на прошлой неделе Менхенгладбах повесил на свои ворота амбарный замок (0:0). Однако в гостях у худшей команды бундеслиги лидер наконец-то обошелся без нервотрепки, а главным героем стал Телла. Не попавший в заявку сборной Нигерии на Кубок Африки латераль образцово заменил на правом фланге одного из героев сезона Фримпонга.

В позапрошлом туре Телла уже менял получившего повреждение голландца и тоже забил. Игра же с «Дармштадтом» стала для него первой в стартовом составе в нынешнем чемпионате. Очевидно, что Хаби Алонсо пытается проводить ротацию при ограниченных ресурсах перед сложнейшей неделей. В следующую субботу предстоит судьбоносная битва с «Баварией». Только у нее будет полноценный тренировочный цикл, тогда как «Байеру» во вторник предстоит еще один матч повышенной сложности — кубковый четвертьфинал против «Штутгарта».

Футбол Германия 2023/2024 Тур 20, 3.02.2024, 17:30 Фрайбург 1 Штутгарт 3

Для укрепившегося на третьем месте «Штутгарта» все в этом туре сложилось идеально. Еще в пятницу вроде бы дышавшая «швабам» в спину дортмундская «Боруссия» после трех побед споткнулась на «Хайденхайме» (0:0). А в субботу команда Себастьяна Хенесса справилась со своей частью работы, шокировав «Фрайбург» двумя голами к седьмой минуте. На 18-й же соперник еще и остался в меньшинстве. Да, 11 (!) добавленных к первому тайму минут помогли хозяевам сократить отставание после углового, но соло эффектно поставившего вратаря в тупик Миттельштадта фактически убило интригу. Отрыв от Дортмунда после этого вырос до трех очков.

Статистика дня

1-й раз в истории АПЛ забито 25 мячей в игровой день, где было сыграно не более пяти матчей.

3 победы с начала второго круга немецкого чемпионата одержал только «Вердер».

52 очка набрал после 20 туров «Байер». Это больше, чем за весь прошлый чемпионат. Лучшие результаты на данном отрезке за всю историю бундеслиги встречались дважды — в сезонах-2013/14 и −2015/16 у «Баварии» было соответственно 56 и 53 балла.

52 удара нанес с начала сезона нападающий «Эмполи» Камбьяги. С момента начала сбора компанией Opta подобных данных в 2004 году ни один форвард в серии А не демонстрировал такой активности, не имея на своем счету ни одного гола.